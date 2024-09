A Sporting SAD fechou a época 2023/24 com um resultado líquido de 12,1 milhões de euros (ME), apresentando pela primeira vez três exercícios seguidos com lucros, anunciou esta terça-feira ao mercado a entidade leonina.

O lucro de 12,1 milhões de euros nas contas fechadas em junho de 2024 representa uma queda de 52% face ao resultado líquido de 25,2 milhões de euros no exercício anterior (2022/23), depois de a SAD verde e branca ter lucrado 25 milhões em 2021/22.

E é o quarto exercício com registo positivo em cinco épocas, tendo a época de exceção sido a de 2020/21 (prejuízo de 33 milhões de euros), marcada pelo “pico da pandemia de Covid-19”, realçou a Sporting SAD no relatório e contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), depois de um lucro de 12,5 milhões no exercício anterior a esse (2019/20).

“Em consequência desta performance, pela primeira vez em mais de 20 anos, a auditora responsável pela certificação legal das contas e relatório de auditoria removeu do seu parecer a incerteza material relacionada com a continuidade da Sporting SAD”, assinalou a entidade liderada por Frederico Varandas.

Numa época marcada pela conquista do título de campeão pela formação masculina, a SAD leonina alcançou um volume de negócios de 246,7 milhões de euros, o maior de sempre, alavancado na evolução positiva das receitas operacionais e rendimentos de transacções de jogadores, apesar da ausência das receitas da Liga dos Campeões da UEFA.

Destaque para o rendimento com transação de jogadores de 143,5 milhões de euros, sobretudo resultante da venda dos atletas Manuel Ugarte e Pedro Porro.

Nota para o reforço dos capitais próprios, que atingem 21 milhões de euros, mantendo a tendência de capitais próprios positivos pelo segundo ano consecutivo.

Já o ativo aumentou em 56,5 milhões de euros para um valor de 374,4 milhões de euros, “subida resultante sobretudo da variação positiva do ativo corrente, em particular na rubrica clientes, por consequência das vendas de jogadores efetuadas neste período”, sublinhou a entidade.

Por outro lado, verificou-se um aumento do passivo em 44,4 milhões de euros, “por efeito do aumento do passivo corrente, sobretudo a rubrica de fornecedores, devido a compras de jogadores, em particular dos atletas Victor Gyökeres e Morten Hjulmand”, acrescentou.

O valor do plantel principal de futebol masculino atingiu os 108,4 milhões de euros, “mantendo a sua tendência de valorização como consequência das compras efetuadas nos últimos exercícios”, vincou a SAD verde e branca.