A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) aprovou uma bolsa de formação com um valor global de 25 mil euros, destinada a médicos de família, para estimular a fixação destes especialistas.

Na reunião da CIMRL, realizada na terça-feira, em Porto de Mós, os autarcas decidiram também criar um prémio regional de investigação de igual valor, orientado para os médicos especialistas dos serviços hospitalares, em particular nas áreas de maior carência, dos hospitais de Leiria, Alcobaça e Pombal, que fazem parte da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL).

Este prémio será articulado com a ULSRL e com a Sub-região de Leiria da Ordem dos Médicos.

Os autarcas saudaram ainda a criação de cinco novas Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo C na região de Leiria, manifestando disponibilidade “para colaborar com o Governo e empenhados para que esta nova resposta possa ser implementada na brevidade possível, tendo em conta o número elevado de utentes sem médico de família, sendo uma das regiões do país com menor taxa de cobertura”, revelou à agência Lusa o 1.º secretário executivo da CIMRL, Paulo Batista Santos.

Segundo o Regulamento da Bolsa de Formação, podem ser financiados cursos de formação com uma carga horária igual ou superior a 150 horas feitos em estabelecimento de ensino superior conducente ou não conducente a grau académico, em sociedades científicas protocoladas com a CIMRL e em centro de formação certificado, podendo também ser financiados outros eventos ou ações formativas.

“As formações objeto de financiamento podem ocorrer em Portugal ou no estrangeiro”, lê-se no regulamento, sendo que “cada formação será financiada até um máximo de 2.500 euros por ano”, podendo ser “selecionados cinco até um máximo de 10 projetos elegíveis”.

Podem candidatar-se à bolsa de formação da CIMRL médicos no ativo com atividade nos municípios da Região de Leiria, com a especialidade de medicina geral e familiar, e “no pleno exercício profissional ou contrato mínimo de 12 meses de serviço nas ULS da Região de Leiria ou da ULS de Coimbra”.

A CIMRL integra os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande fazem parte da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra. Os cinco restantes integram a ULSRL, assim como Alcobaça e Nazaré (Oeste) e Ourém (Médio Tejo).

Em 20 de agosto, a CIMRL anunciou que os municípios servidos pela ULSRL iriam promover a criação de um grupo independente com o objetivo principal de elaborar “propostas para a melhoria dos serviços de urgência na região, contribuindo para a implementação de práticas que visem a eficiência e a qualidade do atendimento aos utentes”.

Denominado “Focus Grupo Independente com Experiência Clínica e Emergência Médica” e ao qual se associaram diversos especialistas e personalidades, a CIMRL considera que “as recomendações e propostas deste grupo serão fundamentais para orientar futuras decisões e estratégias, assegurando uma resposta mais ágil e adequada às urgências e emergências médicas”.

“Será realizado um documento estratégico que será entregue aos responsáveis governativos, Assembleia da República, gestores das unidades locais e restante comunidade, com ações concretas e imediatas para atender às necessidades de funcionamento” da ULSRL.

Este grupo surgiu na sequência da falta de médicos de família na Região de Leiria e do encerramento da urgência ginecológica/obstétrica do Hospital de Santo André, em Leiria, de 2 a 19 de agosto, situação que a ULSRL justificou na ocasião com a “falta de recursos humanos”.

Posteriormente aquelas datas, aquela urgência fechou outros dias.

Na semana passada, o Governo anunciou a criação de USF modelo C, geridas pelos setores social e privado: 10 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco em Leiria e cinco no Algarve, as zonas mais carenciadas de médicos de família.