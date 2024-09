(em atualização)

Quando a entrevista de Luís Filipe Vieira à CMTV foi anunciada surgiu uma dúvida: o antigo presidente do Benfica ia apoiar Rui Costa, atual presidente do Benfica que apoiou nas últimas eleições, ou criticar Rui Costa? E nem sequer foi preciso esperar dez minutos para perceber qual seria a resposta certa.

Depois de garantir que não estava a reaparecer para “lavar roupa suja”, Luís Filipe Vieira defendeu que o Benfica está em “crise desportiva e financeira” e pediu desculpa aos adeptos encarnados por ter apoiado Rui Costa nas eleições de outubro de 2021. “Sabia que o Rui poderia ter dificuldades em gestão e, por isso, disse-lhe que não poderia mexer nos quadros do Benfica. Ele entendeu mexer e teve consequências. Agora, surpreende-me a forma como geriu a parte desportiva. Delfim? Não era delfim… Peço desculpa aos benfiquistas porque enganei-me no que aconselhei. Ainda hoje me culpam pelo mesmo: ‘Foste tu que escolheste, foste tu que escolheste'”, começou por dizer.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Ao vir aqui hoje não é para lavar o que quer que seja. É para falar para os benfiquistas. Já que me fecharam a porta do Benfica tenho de ter um local para falar. Era proibido falar do meu nome no Benfica. Depois do célebre discurso nem uma palavra me deu”, atirou, recordando o primeiro discurso de Rui Costa como presidente do Benfica, onde não mencionou o antecessor. “Eu sou benfiquista, não tenho de lavar roupa suja. O presidente do Benfica, eleito pelos sócios do Benfica, tem de estar sujeito à crítica. Estou aqui para falar para os benfiquistas e dizer verdades. Se estas situações continuarem, o Benfica pode ter um problema grave. O Benfica está em crise, desportiva e financeira, principalmente desde que o Domingos Soares de Oliveira saiu”, acrescentou.

Mais à frente, ainda sobre a liderança de Rui Costa e abordando a relação quem tem com Rui Pedro Braz, diretor desportivo, Luís Filipe Vieira defendeu que “já se viu” que o presidente encarnado “não é líder”. “É natural que não exista capacidade de liderança. A experiência empresarial leva a isso. Se quer continuar a liderar o Benfica tem de mudar de posição dentro do Benfica. Não pode permitir que o tratem por Rui, nunca permiti que me tratassem por tu. Nunca chamei um diretor desportivo por ‘mano’. Sei de quem ouviu isso. Ele é presidente da maior instituição do país, não pode permitir que o tratem por Rui e não pode tratar pessoas, por mais ligadas que sejam, por ‘mano'”, explicou, garantindo que se ainda fosse presidente do Benfica o diretor desportivo “não tinha a liberdade que tem”.

Num autêntico chorrilho de críticas a Rui Costa, Luís Filipe Vieira acusou Rui Pedro Braz de indicar aos empresários que as decisões só passam pela direção desportiva e disse que o atual presidente “não aguenta a pressão”. “Acho que fez bem ao ir de férias, desde o início da época que foi tudo muito violento. Conheço-o bem. Toda a gente sabe que eu não ia de férias, mas ele não tem a minha pedalada. Sei que estava com uma pressão enorme e parece que já chegou hoje, não há problema”, afirmou.

Numa análise mais desportiva, sobre o recente despedimento de Roger Schmidt e a escolha de Bruno Lage, Luís Filipe Vieira garantiu que teria despedido o treinador alemão mais cedo. “Na segunda época, para além de correr tudo mal, houve o facto de destratar a massa associativa do Benfica. Também me faziam o mesmo a mim, mandavam-me garrafas de água, faz parte. Para mim, quando disse aos adeptos para ficarem em casa, ficava ali. Falava logo com o departamento jurídico. Não valia a pena. Foi tão baixo, tão baixo. Nenhum treinador fez isto à massa associativa do Benfica. Comigo, era logo naquela altura. Ou então ia até ao final da época. Mas cada um lidera à sua forma, a minha decisão estava tomada, comigo tinha acabado”, acrescentando que Bruno Lage “acusou a pressão” na primeira passagem pela Luz e sublinhando que, neste momento, teria contratado Leonardo Jardim.

Sobre o mercado de transferências, já depois de defender que “faltou convicção” na apresentação de Bruno Lage, o antigo presidente do Benfica criticou a venda de João Neves. “Era um jogador fabuloso, como nunca tinha visto. Ele provava isso dentro do campo. Desta raça nunca tinha visto. O Rúben Dias era igual. Não conseguimos ser apurados para a Liga dos Campeões e tivemos que o vender. Sobre o João Neves, aquilo que me contaram foi que lhe ofereceram um ordenado que não chega a nada. Posso assegurar que ele não queria sair do Benfica. Se estivesse a ganhar dois milhões ou dois milhões e meio, mais anos, ele ficava. O que ele significava… Não fizemos o que devíamos fazer para ele ficar. O Benfica não tinha tesouraria… Tenho a certeza que foi isso. Mais valia terem vendido três ou quatro monos que andam lá”, disparou.

“A época foi muito mal planeada. Nunca tivemos uma pré-época destas. Sai um brasileiro que era um craque porque era uma oportunidade de negócio, o David Neres foi uma grande perda para o Benfica. João Mário? Foi muito importante no primeiro título. Nunca vou perceber como é que ninguém fala com um jogador seriamente quando é assobiado. Acho que tinha qualidade suficiente”, acrescentou, recordando que o Benfica vai à Liga dos Campeões “não por mérito, mas por sorte”.