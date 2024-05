Vieira, Rui Costa, Paulo Gonçalves e Soares Oliveira suspeitos de criarem plano para desviar fundos da Benfica SAD

Outra das contratações escrutinadas pelo DCIAP e pela PJ foi a de Marcelo Hermes. Em final de contrato com o Grémio de Porto Alegre, o lateral esquerdo foi contratado no mercado de inverno da época 2016/17 por 2,9 milhões de euros, que terão sido pagos ao clube da capital do estado do Rio Grande do Sul. A quantia paga, que não consta dos relatórios e contas do Benfica nem foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, não deixa de surpreender, já que o jogador estava a pouco menos de um mês do final do contrato e as notícias da época referem que Hermes vinha para a Luz a custo zero.

Este era um caso que o Observador já tinha noticiado aqui que estava sob investigação judicial. Ao que apurámos, os investigadores entendem que terá sido alegadamente praticado um crime de fraude fiscal qualificada semelhante ao caso de Daniel dos Anjos.

Isto é, a Benfica SAD contratou em outubro de 2016 a sociedade de intermediação chamada Drible – Gestão e Assessoria Desportiva Eireli, pertencente a Adolfo Oliveira, para contratar o jogador Marcelo Hermes. Desde que o jogador fosse contratado a custo zero e a cláusula de rescisão fosse de 45 milhões de euros, o Benfica obrigava-se a pagar à intermediária cerca de três milhões de euros — o que aconteceu através de pagamentos realizados entre o início de 2017 e os primeiros meses de 2018.

Uma vez mais, o DCIAP e a PJ entendem que os serviços de intermediação foram fictícios. Tudo para que fosse encontrada uma justificação para a saída de cerca de três milhões de euros dos cofres da Benfica SAD para fins indeterminados. Pior: a fatura emitida pela sociedade Dribel é alegadamente falsa e não devia ter sido tomada como um custo pela contabilidade da Benfica SAD.

Uma curiosidade relevante: tal como o Observador revelou em janeiro de 2021, o Benfica comunicou ao mercado em abril de 2017, no âmbito de um empréstimo obrigacionista, que Hermes terá custado cerca de 2,9 milhões de euros — valor que, sabe-se agora, terá servido para pagar uma comissão à agência Drible, que, segundo o MP, não terá prestado qualquer serviço.

Hermes apenas fez um jogo (45 minutos) pela equipa principal do Benfica na época 2016/17, tendo sido posteriormente emprestado ao Cruzeiro e a outros clubes brasileiros. Em janeiro de 2019, a imprensa brasileira noticiou uma parceira entre o Benfica e o Cruzeiro, segundo a qual Hermes seria transferido para o clube de Minas Gerais a custo zero, com os dois clubes a partilharem em igual proporção os direitos económicos do passe do jogador. Na época de 2020/2021, o lateral transferiu-se a custo zero para o Marítimo.

O terceiro caso: Luís Felipe

Este é mais um caso de um jogador que nunca vestiu a camisola do Benfica em jogos oficiais e que terá sido contratado através de uma alegada triangulação construída para subir artificialmente o valor do seu passe.

De acordo com o DCIAP e a PJ, a operação de transferência de Luís Felipe Dias Nascimento do clube Palmeiras para o Benfica terá levado o clube da Luz a pagar mais três milhões de euros do que era suposto.

Tudo porque o jogador foi transferido a 27 de junho de 2014 do Palmeiras para o Vitória da Baía por cerca de 1,8 milhões de reais — cerca de 570 mil euros ao câmbio da época. Apenas quatro dias depois, o Benfica pagou ao Vitória cerca de 1,8 milhões de euros por apenas 50% do passe. Daí que o DCIAP e a PJ falem em sobreavaliação do passe do jogador para promover uma saída de fundos dos cofres do Benfica para fins que ainda não estão esclarecidos.