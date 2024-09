Um homem fugiu no domingo com uma das obras mais valiosas de Banksy debaixo do braço — Rapariga Com Balão — num assalto que foi registado pelas câmaras de vigilância da Grove Gallery, em Londres.

Se a rapariga na obra de Banksy estende a mão um balão, Larry Fraser, de 47 anos, e James Love, de 53 anos, bem tentaram preservar nas mãos o célebre quadro avaliado em 270 mil libras (quase 320 mil euros). Mas sem sucesso.

Nas câmaras de vigilância pode ver-se, por volta das 23h00, um homem a partir os vidros da porta da galeria londrina, depois correr para tirar da parede a obra do artista britânico e voltar a correr para fugir do edifício, mas desta vez já com o quadro.

Os dois suspeitos acabaram por ser detidos e nesta quinta-feira acusados do furto de uma das peças mais consagradas de Banksy que foi recuperada pela Polícia Metropolitana de Londres.

Rapariga Com Balão de Banksy, a única peça roubada da galeria pela dupla de ladrões, retrata uma jovem a estender a mão para um balão em forma de coração.

Uma versão da pintura foi cortada por uma trituradora instalada dentro do quadro pelo próprio artista. A ideia de Banksy foi destruir a obra minutos após ser leiloada por um milhão e duzentos mil euros. Depois, irreparável, a peça foi renomeada pelo autor — Love Is In The Bin — e vendida por 20 milhões de euros.

