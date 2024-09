Dois homens roubaram esta segunda-feira 11 mil euros a outro num alegado negócio de compra de uma viatura na Estrada Regional (ER) 257, perto de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, e puseram-se em fuga, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que os dois suspeitos, com idades entre os 30 e os 35 anos, e a vítima, um homem, de 40 anos, seguiam no mesmo veículo para irem fazer o alegado negócio.

No caminho, quando seguiam na Estrada Regional 257, fizeram uma paragem e os suspeitos “colocaram uma corda no pescoço da vítima” e roubaram-lhe o dinheiro, adiantou a fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, segundo a mesma fonte.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta para uma agressão na ER 257, em Santa Catarina, no concelho de Alcácer do Sal, foi dado às 15h32, tendo sido mobilizados para o local quatro operacionais dos bombeiros de Alcácer do Sal e da GNR, apoiados por dois veículos.

A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Setúbal, de acordo com a Guarda.