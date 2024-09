Acompanhe aqui todos os desenvolvimentos dos incêndios em Portugal

Portugal tem sido fustigado pelos incêndios nas últimas horas que, essencialmente, afetam a região norte. Esta segunda-feira, o treinador de andebol do Sporting procurava regressar do Porto a Lisboa quando foi surpreendido pelas chamas na zona de Aveiro. Ricardo Costa recorreu às redes sociais para partilhar a história, que também foi vivida pelos filhos Francisco e Martim, internacionais portugueses e atletas dos leões.

Eram nove horas quando Ricardo e os filhos decidiram regressar a Lisboa e foi nessa altura que começaram os entraves e o início de uma história atribulada. “Liguei o GPS e escrevi o destino final. O Google Maps e o Waze disseram que A1, A29 e N109 estavam cortadas e fizeram-me tomar a direção de Sever do Vouga. Quando dei por mim e, na companhia dos meus filhos, estava no meio do incêndio!“, começou por dizer o treinador.

Ricardo Costa, treinador de andebol do Sporting: "Quando dás por ti e na companhia dos teus filhos, estás no meio do incêndio. Chegamos ao centro da localidade, com tudo a arder e sem internet. Uma pessoa com um colete refletor da Junta de Freguesia e visivelmente assustada e com…

Já em Sever do Vouga, Ricardo Costa partilhou que estava “tudo a arder” e não havia internet. “Uma pessoa com um colete refletor da Junta de Freguesia, visivelmente assustada e com um ligeiro sorriso, disse-me: ‘Acho que não devias seguir por aí’. Essa rua, uns minutos mais tarde, colapsou com o incêndio. Pergunto: ‘Não seria melhor a Proteção Civil informar os cidadãos de que não deviam tomar essa direção e ficarem em segurança?’. É difícil de entender”, lamentou o antigo internacional português.