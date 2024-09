Em atualização

Cerca de 250 pessoas foram retiradas de um prédio da rua Conde Redondo, em Lisboa, depois de uma suspeita de intoxicação química, avançou a CNN e confirmou o Observador junto dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. Existem feridos e, até ao momento, não foi possível apurar que substância obrigou à retirada de todos os residentes e qual a sua origem. No local, estão 7 viaturas e 22 operacionais.

Há uma tenda com pressão negativa e grande arsenal montado no local. Os operacionais da unidade química a entrar no edifício estão equipados com equipamento de proteção avançado.

Uma equipa da unidade química da corporação dos bombeiros sapadores deslocou-se ao local às 8h40 da manhã, após ter sido relatado que existia no ar um “cheiro anormal”, informou ao Observador fonte oficial dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

Desconfia-se de uma composição tóxica utilizada, por exemplo, nas limpezas. Neste momento, a unidade química encontra-se a recolher amostras para análise.