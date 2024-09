Governo mantém intenção de lançar passe ferroviário este ano, após agenda adiada por vaga de incêndios

Era para ser um dos temas marcantes da semana da mobilidade. O Governo tinha reservado para estes dias a apresentação de um novo plano de mobilidade no qual está inserido o passe ferroviário, a medida anunciada por Luís Montenegro no discurso do Pontal, em agosto. Mas a situação de calamidade provocada pelos incêndios levou os membros do Executivo a cancelarem vários eventos.

Entre os pontos de agenda que caíram está a revelação dos detalhes sobre o novo passe ferroviário nacional de 20 euros. Fonte oficial do Ministério das Infraestruturas assegurou ao Observador que se mantém a intenção de que esta iniciativa seja lançada ainda este ano, sem avançar mais detalhes sobre a mesma.

O ministro das Infraestruturas é um dos governantes na linha da frente da equipa governamental criada para lidar com a crise dos fogos, sobretudo por ter a pasta da Habitação. Miguel Pinto Luz tinha esta semana uma agenda recheada de eventos que começava na segunda-feira com uma visita às oficinas do Metro de Lisboa em Carnide, um evento no qual foram apresentadas as novas carruagens, seguido de uma visita às obras da futura estação da Estrela. Pinto Luz, acompanhado da secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, ainda cumpriu este primeiro dia.