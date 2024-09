Cerca de 14 milhões de pessoas estão deslocadas à força ou refugiadas na África Ocidental e Central, o dobro do número registado em 2019, anunciou esta quinta-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

“Na África Ocidental e Central, temos cerca de 13,7 milhões de pessoas refugiadas e deslocadas à força. Mas, até ao final do ano, prevemos que este número seja de 14 milhões, e que chegue aos 15 milhões até ao final de 2025″, disse o diretor do escritório regional do ACNUR, Abdouraouf Gnon-Kondé, à imprensa numa conferência sobre deslocações forçadas, em Abidjan, Costa do Marfim.

Em 2019, o número de pessoas deslocadas foi estimado em cerca de 6,5 milhões, recordou.

O número apresentado não inclui dados da República Democrática do Congo (RDCongo) – país que faz fronteira com Angola -, que por si só tem pelo menos sete milhões de pessoas deslocadas.

Gnon-Kondé salientou que a situação no Chade é a mais crítica, com “650.000 refugiados” do vizinho Sudão desde abril de 2023 – data que marca o início da guerra neste país.

Antes deste conflito, o Chade – que tem uma população estimada em 17 milhões de habitantes – já tinha cerca de 420.000 refugiados sudaneses no seu território, bem como dezenas de milhares de pessoas provenientes dos seus outros vizinhos em crise de segurança, como a República Centro-Africana, a Nigéria e os Camarões, acrescentou.

“Atualmente, uma em cada 17 pessoas no Chade é refugiada“, salientou Gnon-Kondé.

Para além do Chade, a situação no Sahel é igualmente preocupante, com o Mali, o Burkina Faso e o Níger ainda a enfrentarem a violência terrorista, mortal em grandes partes dos seus territórios.

“Há entre 4,5 e cinco milhões de pessoas deslocadas, principalmente deslocados internos, mas também refugiados nos países vizinhos do Golfo da Guiné, na Mauritânia e no sul da Argélia”, explicou Gnon-Kondé.

Perante situações em que as pessoas não podem regressar às suas casas, por vezes durante várias décadas, o ACNUR sublinhou a importância de integrar estes refugiados nos programas de desenvolvimento dos países de acolhimento.