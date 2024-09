Uma manifestação de duas organizações contra o turismo de cruzeiros em Marselha bloqueou a entrada de quatro navios no porto desta cidade francesa durante algumas horas até à intervenção das autoridades, que detiveram 21 ativistas.

De acordo com a agência noticiosa Efe, a operação foi organizada pelos grupos Extinción Rebelión e Stop Cruceros, que na sua conta na rede social X publicaram diversas imagens de como os seus membros com uma dezena de caiaques impediram o acesso dos navios ao porto, no início da manhã.

O protesto terminou com a intervenção das autoridades de Marselha, que detiveram os ativistas e transportaram as canoas para o cais, explicou o jornal local La Provence, citado pela Efe.

A intenção destas duas Organizações Não-Governamentais (ONG), entre outras posições, foi a de denunciar que as empresas que operam estes grandes navios de cruzeiro tentam “destacar os seus supostos esforços e inovações” em questões ambientais, o que “na melhor das hipóteses é uma cortina de fumo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Activistas ambientales bloquearon el sábado el puerto de cruceros en la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, para protestar contra la contaminación del mar, del aire y del clima generada por estos enormes buques.

Olvidan que el Rainbow Warrior tambien contamina… pic.twitter.com/WRbecTaR6q — OK! News (@oknewsm) September 21, 2024

A justificar esta posição dão como exemplo a atual utilização de gás natural liquefeito (GNL) como combustível, que também é um combustível fóssil.

Além dessa questão, a Stop Cruises critica “o saque do precioso património marítimo que deve ser protegido pela indústria de cruzeiros”.

No caso de Marselha, a organização salienta que em 2023 chegaram à cidade 2,5 milhões de turistas em navios de cruzeiro, mais um milhão do que em 2022, e que a tendência de crescimento não para.

Os ativistas censuram a indústria dos cruzeiros por “consumir muitos recursos, poluir a atmosfera e a água, amplificar o turismo de massa, gerar muitos gases de efeito de estufa e de praticar o exílio/otimização fiscal com condições de trabalho indignas”.