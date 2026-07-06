A Turquia impediu um cruzeiro LGBTQ+ de atracar no porto local de Kuşadası, alegando que o navio não está de acordo com “os padrões morais” e os “valores familiares” do país.

A viagem é organizada pela Atlantis Events, que usa a embarcação Scarlet Lady, que pertence à Virgin Voyages, escrevem a CNN internacional e o The Guardian. A Atlantis Events é uma empresa norte-americana especializada em viagens para a comunidade LGBTQ+.

A viagem de Atenas a Veneza arrancou a 5 de julho e terminará a 15 de julho. No site da empresa, é detalhado que a Scarlet Lady terá paragens em pontos da Grécia como Mykonos e Santorini, na Turquia e na Croácia.

Estava previsto que o cruzeiro atracasse em portos turcos entre 7 e 9 de julho. Numa publicação no X, as autoridades da província de Aydin argumentam que o navio foi alugado “por grupos conhecidos pelos seus comportamentos incompatíveis com a estrutura da sociedade” e “com os valores morais” turcos.

As autoridades dizem ainda que o cruzeiro “causou grande mal-estar em vários setores da sociedade”.

Não está, de forma alguma, prevista a vinda desse grupo à nossa província para realizar um evento deste tipo.”

Foi ainda especificado que a viagem cancelada “é um evento isolado” e que “não tem qualquer relação com as outras viagens organizadas para o porto da cidade”.

A proibição das autoridades turcas obrigou a empresa a uma mudança de itinerário. “Infelizmente, fomos informados pelas autoridades turcas de que a Atlantis não poderá atracar em Kuşadası ou Istambul durante a viagem”, é possível ler no site da empresa. “O nosso novo itinerário mantém as paragens nos outros portos e acrescentámos um dia completo em Alexandria, no Egito (…)”, diz a empresa. A mudança também acrescenta uma paragem na ilha grega de Creta.

À CNN internacional, Rich Campbell, presidente e CEO da Atlantis Events, mostrou-se surpreendido com a decisão. O responsável afirmou que foi a primeira vez em 36 anos em que a empresa foi “ativamente impedida” de atracar num porto por ser um cruzeiro gay. “É muito preocupante para mim que um país decida poder escolher que turistas são permitidos ou não.”

O The Guardian refere que a empresa já atracou 13 vezes no porto turco ao longo dos últimos 25 anos. “Quando atracamos no porto, o navio parece-se com qualquer outro navio”, disse o responsável da Atlantis. “Não é como se fôssemos uma parada do orgulho gay, não somos uma marcha, não somos uma organização, não somos, de forma alguma, uma declaração política”, disse à USA Today.

Estrela da Broadway Patti LuPone chocada com proibição

O cruzeiro da Atlantis tem entretenimento a bordo, como é habitual neste tipo de embarcações. Um dos pontos de destaque é a estrela da Broadway Patti LuPone, de 77 anos.

Numa publicação no Instagram, a vencedora de três prémios Tony mostrou-se chocada com a proibição das autoridades turcas. “O cruzeiro da Atlantis em que vou atuar na próxima semana foi banido de entrar na Turquia”, disse. “Um navio — magnífico — cheio de homens gay. E eu. Foi impedida a entrada na Turquia simplesmente por causa de quem está a bordo.”

A artista mostrou-se “furiosa, mas a navegar, tal como o navio que irá passar por outros portos”.