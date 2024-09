Os últimos dois anos do Derby della Madonnina foram de domínio absoluto do Inter Milão face ao AC Milan. Os nerazzurri venceram os últimos seis jogos contra os rossoneri, entre Serie A, Liga dos Campeões e Supertaça, e a última derrota foi já em setembro de 2022. Este domingo, no primeiro dérbi da temporada, o AC Milan procurava mudar a história recente.

A semana teve Liga dos Campeões para as duas equipas, ainda que com sortes diferentes: o Inter Milão empatou sem golos com o Manchester City em Inglaterra, enquanto que o AC Milan perdeu com o Liverpool em Itália. A nível interno, com quatro jornadas, os nerazzurri chegaram ao dérbi com mais três pontos do que os rossoneri — ou seja, o resultado deste domingo podia significar o dilatar da distância entre ambos ou a igualdade na Serie A.

Na antevisão, Simone Inzaghi lembrou que a equipa tem noção do que o dérbi representa para os adeptos. “Precisamos de um Inter especial. Não podemos pensar nos últimos dérbis e teremos de ser melhores do que eles nos detalhes. O AC Milan tem jogadores excelentes e um treinador excelente”, disse o treinador italiano, com Paulo Fonseca a sublinhar a importância do jogo.

“É um jogo difícil e importante. Vamos defrontar uma equipa muito boa, mas temos de ser otimistas. Uma vitória teria um enorme significado. Estamos um pouco frustrados atualmente, mas também existe a convicção de que podemos sair desta situação. Tenho confiança na equipa. Temos de ter mais bola para atacar melhor e ser menos castigados, mas também temos de tomar decisões melhores e não desistir ao primeiro sinal de problemas”, atirou o técnico português.

Neste contexto, Inzaghi apostava em Marcus Thuram e Lautaro no ataque, com Taremi a começar no banco, e Çalhanoglu, Mkhitaryan e Barella surgiam no meio-campo apoiados por Dumfries e Dimarco nas alas. Do outro lado, Fonseca tinha Morata nas costas de Tammy Abraham, com Rafael Leão e Pulisic nos corredores, e Reijnders e Youssouf Fofana eram os donos do setor intermédio.

O AC Milan abriu o marcador ainda dentro do quarto de hora inicial, com Pulisic a arrancar pouco depois do meio-campo e a passar por vários adversários antes de rematar na cara de Yann Sommer (10′). O Inter reagiu bem e conseguiu empatar ainda antes da meia-hora, num lance em que a defesa de Paulo Fonseca se esqueceu de Dimarco e o lateral apareceu sozinho, na área, e atirar cruzado para bater Mike Maignan (27′).

O jogo foi empatado para a segunda parte e Simone Inzaghi foi o primeiro a mexer, lançando Davide Frattesi, Asllani e Darmian. O árbitro da partida chegou a assinalar grande penalidade para o AC Milan, por mão na bola de Lautaro na área, mas reverteu a decisão depois de analisar as imagens do VAR. Inzaghi ainda colocou Zielinski, Paulo Fonseca respondeu com Noah Okafor e Loftus-Cheek e o golo da vitória chegou já mesmo à beira do fim.

Num momento muito justo, face à superioridade demonstrada durante a segunda parte e a todas as oportunidades desperdiçadas, Matteo Gabbia apareceu ao primeiro poste a cabecear depois de um livre cobrado na direita (89′) e deu a vitória ao AC Milan. A equipa de Paulo Fonseca venceu o Inter Milão no primeiro dérbi da temporada, igualando os oito pontos do rival na Serie A e ficando ambos a três pontos do surpreendente líder Torino. Os rossoneri terminaram assim o jejum de dois anos no Derby della Madonnina e voltaram a derrotar os nerazzurri depois de seis partidas com derrota.