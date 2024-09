A fabricante de smartphones Xiaomi revelou esta quinta-feira o modelo 14T, um equipamento com lentes da marca de câmaras fotográficas Leica e várias funcionalidades de inteligência artificial (IA). Esta tecnologia vai entrar em ação tanto para ajudar a captar fotografias mais detalhadas como para ajudar na área da produtividade.

A série é composta por dois modelos: o 14T e o 14T Pro, o último com funcionalidades mais avançadas. Ambos vão ter funções ligadas à IA, incluindo a de desenhar um círculo no ecrã para pesquisar, ou “circle to search” da Google. Estes vão ser os primeiros modelos da Xiaomi compatíveis com esta forma de pesquisar, em que basta fazer um rabisco no ecrã à volta do que se quer procurar, em qualquer aplicação. Ou seja, não é preciso acionar a app Google para pesquisar.

Esta funcionalidade foi lançada em janeiro e, durante algum tempo, só foi compatível com os telefones Pixel, da Google, e alguns modelos da Samsung. Ao longo dos últimos meses, a lista de compatibilidades tem aumentado.

A parceria entre a Google e a Xiaomi também se reflete em tarefas ligadas à produtividade. Os smartphones vão ter a aplicação Gemini, o modelo de linguagem desenvolvido pela Google e que permite escrever textos, ajudar com planos ou resumir informação. A IA também vai possibilitar que as comunicações feitas durante reuniões ou chamadas noutros idiomas sejam traduzidas mais rapidamente. Além disso, caso faça gravações de som durante reuniões ou aulas, a IA vai conseguir fazer transcrições em alguns idiomas.

Já na área da edição de imagens, será possível remover elementos indesejados de fotografias, através do AI Eraser Pro. A ferramenta AI Portrait vai permitir gerar avatares personalizados.

Ambos os modelos têm um sistema de câmara composto por lentes Leica e são auxiliados por IA para conseguir ter imagens mais detalhadas, mesmo em ambientes de pouca luminosidade e à noite. O 14T Pro tem um sistema de câmara tripla com cinco distâncias focais, de 15 a 120 milímetros. A câmara principal é de 50 MP, com uma abertura ƒ/1.6. Há ainda uma lente ótica Leica Summilux, que é combinada com um sensor de imagem Light Fusion 900.

O sistema de câmara tem ainda uma câmara teleobjetiva Leica de 50 MP e uma câmara ultrawide de 12 MP. Já a câmara frontal é de 32 MP, com abertura f/2.0.

O sistema de câmara é ligeiramente diferente no Xiaomi 14T. Embora também tenha três câmaras, incluindo uma câmara principal Leica de 50 MP, o sensor de imagem usado é diferente — o modelo Pro usa o Light Fusion, enquanto o 14T usa um sensor Sony IMX906. As restantes câmaras usadas neste equipamento são uma teleobjetiva Leica de 50 MP e uma câmara ultrawide de 12 MP. A câmara frontal é de 32 MP, com uma abertura f/2.0.

Também há diferenças no processador usado: o 14T está equipado com um MediaTek 8300-Ultra, enquanto o modelo Pro usa um Mediatek 9300+.

Ambos os telefones têm a mesma dimensão de ecrã (6,67 polegadas, com uma taxa de atualização até 144 Hz) e uma bateria de mAh. Só que o modelo Pro permite um carregamento mais rápido, de 120W, anunciado como permitindo uma carga completa em 19 minutos. Por sua vez, o 14T fica pelos 67W. Além disso, apenas o Pro permite o carregamento sem fios de 50W. Na prática, este é o primeiro equipamento da série T da Xiaomi a permitir um carregamento sem fios.

Em Portugal, o Xiaomi 14T vai custar cerca de 650 euros, numa configuração de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Já o modelo Pro terá duas versões: uma de 12 GB e 512 GB, por cerca de 900 euros, e outra de 12 GB com um TB de armazenamento por cerca de mil euros.

Dobrável Xiaomi Mix Flip é agora lançado globalmente

Além de revelar o novo 14T, a apresentação feita esta quinta-feira oficializa o lançamento do telefone dobrável Mix Flip no mercado global. Esta é uma estratégia bastante usada pela Xiaomi: primeiro lança os equipamentos no mercado doméstico, neste caso a China, e algum tempo depois alarga a disponibilidade a outros países.

O Mix Flip, lançado em julho deste ano, é um smartphone que se dobra num formato concha. Tem dois ecrãs, um deles no exterior do telefone, com o qual é possível interagir quando está fechado. Além disso, tem um sistema de câmaras Leica.

O telefone vai chegar a Portugal numa configuração de 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento que custará quase 1.300 euros.