Lisboa, Porto, Almada, Braga, Guimarães, Aveiro, Faro, Portimão, Lagos, Leiria, Santarém, Coimbra, Viseu, Funchal, Ponta Delgada, Viana do Castelo, Covilhã, Évora, Beja, Vila Nova de Santo André, Guarda e Portalegre são as cidades que vão acolher manifestações pelo direito à Habitação.

“Continuamos na rua por uma casa para viver. Não se deixem enganar. Este novo Governo só veio agravar ainda mais a crise de Habitação!”, lê-se no apelo público feito pela plataforma Casa Para Viver, publicado na sua página da Internet.

Para a plataforma — que junta mais de cem organizações e já mobilizou milhares de pessoas nas ruas de várias cidades em três manifestações (junho e setembro do ano passado e janeiro deste ano) –, o novo Governo, liderado pelo social-democrata Luís Montenegro, “está bastante comprometido com aquilo que é o negócio imobiliário”.

“Os preços e as rendas das casas continuam a subir, a sobrelotação aumenta, assim como as barracas, as pessoas em situação de sem-abrigo e os despejos. A maior parte do nosso salário, senão todo (e muitas vezes este já não chega!), é gasta a pagar a casa. Desta forma, é inevitável que a pobreza aumente”, referem os organizadores.

Em Lisboa, a ação de protesto tem início marcado para as 15:00 e os manifestantes farão o percurso entre a Alameda Dom Afonso Henriques e o Arco da Rua Augusta.

A última manifestação pelo direito à habitação, em 27 de janeiro, mobilizou 19 cidades.