Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta segunda-feira que todos os objetivos estabelecidos vão ser alcançados na Ucrânia, em declarações que marcam o segundo ano da anexação de quatro regiões ucranianas pela Rússia.

“A verdade está do nosso lado. Todos os objetivos estabelecidos vão ser alcançados”, declarou Vladimir Putin num discurso gravado em vídeo em que felicitou o povo russo pelo “Dia da Reunificação”.

Esta segunda-feira, 30 de setembro a Rússia marca a data da anexação das regiões ucranianas de Lugansk, Donetsk, Zaporijia e Kherson.

A campanha russa contra a Ucrânia começou em 2014 com a invasão da península ucraniana da Crimeia e das regiões do leste do país.

Em fevereiro de 2022 Moscovo lançou a segunda invasão — de grande escala — contra a Ucrânia.