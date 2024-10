Foi entregue à hora marcada. E com alguns sinais de última hora que o Governo quis que fossem lidos como de aproximação ao PS. Uma decisão que irritou o Chega, com André Ventura a falar de uma “traição à direita” e de mais uma cedência impressionante”, enquanto Pedro Nuno Santos mantém o tabu e o silêncio. O que significa que o Orçamento do Estado, formalmente conhecido esta quinta-feira, continua sem aprovação garantida.

Pode ler aqui na íntegra a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2025 e o relatório do OE para o próximo ano. Além dos elementos informativos e complementares. O documento completo, com os 14 mapas, está no site do Governo.

Tem também o resumo da apresentação de Miranda Sarmento, o ministro das Finanças.