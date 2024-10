Uma pessoa morreu nesta manhã de segunda-feira na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de mercadorias no IC10 no sentido Santarém-Almeirim, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo adiantou à Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 6h07, ocorreu ao quilómetro 4 do IC-10, causando um morto e um ferido, que foi assistido no local, sem necessidade de transporte ao hospital.

A circulação no IC10 já foi retomada, mas o trânsito esteve cortado desde cerca das 6h00.

Às 7h10 estavam no local 20 operacionais, entre Bombeiros Sapadores de Santarém, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio de sete veículos.