"A história de um caminho de esperança". Autobiografia de Francisco chega em janeiro de 2025 e é a primeira de um Papa em funções

“O livro da minha vida é a história de um caminho de esperança, um caminho que não posso separar do caminho da minha família, do meu povo, de todo o povo de Deus. Em cada página, em cada passagem, é também o livro dos que viajaram comigo, dos que vieram antes, dos que virão depois”, explicou Papa Francisco. E acrescentou: “Uma autobiografia não é a nossa história privada, mas sim a bagagem que trazemos connosco. E a memória não é apenas o que recordamos, mas o que nos rodeia. Não fala apenas do que foi, mas do que será”.

Escrever “Hope” — e selecionar o conjunto de fotos que irá preencher as páginas deste livro — tem sido uma “longa e intensa aventura”, diz o italiano Carlo Musso, escolhido pelo Papa Francisco para o acompanhar na elaboração da obra, que está há seis anos em construção. Mas o trabalho está quase a chegar ao fim, uma vez que o líder da Igreja Católica quis aproveitar a oportunidade de o divulgar no ano em que se realiza o Jubileu — celebração que acontece a cada quarto de século e se foca no perdão e renovação espiritual — argumentando ainda que o mundo, como hoje o conhecemos, “necessita” da sua palavra, de acordo com a Penguin.

A editora acrescenta ainda que “ao relatar as suas memórias com uma força narrativa íntima e ao refletir sobre as suas paixões, o Papa Francisco aborda, sem rodeios, alguns dos momentos cruciais do seu papado e escreve de forma franca, corajosa e profética sobre algumas das questões mais importantes e controversas dos nossos tempos”.