Em comunicado, o Real Hospital Português despediu-se “do seu grande líder, Alberto Ferreira da Costa, ou ‘Seu Alberto’, como todos se referem com carinho”, uma pessoa que “não [foi] apenas o coração e a alma deste hospital por mais de três décadas, mas também um exemplo de humildade, dedicação e amor ao próximo” desde 1992, altura em que ocupou o cargo de provedor.

Tal como a embaixada de Portugal no Brasil, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou “sentidas condolências à família e amigos de Alberto Ferreira da Costa, empresário português radicado no Brasil há várias décadas”, deixando ainda um agradecimento à “sua solidariedade para com a comunidade portuguesa no Estado de Pernambuco”.

O portal brasileiro G1, recorda que Alberto Ferreira da Costa nasceu em 1936 na freguesia de São Simão da Junqueira, município de Vila do Conde, tendo emigrado aos 15 anos para o Brasil para trabalhar como estivador no Porto do Recife, capital do estado nordestino de Pernambuco.

Em 1968, fundou a construtora Rio Ave, que foi responsável pela construção de mais de 50 edifícios no bairro nobre de Boa Viagem, conhecido pela longa marginal e pela famosa praia desta cidade brasileira, de acordo com o Diário de Pernambuco, que enviou uma coroa de flores para o velório que aconteceu na tarde deste domingo no Salão Nobre do Real Hospital Português.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também já lamentou a morte de “um português que adotou Pernambuco como sua casa e aqui comandou, como provedor da entidade, por mais de três décadas, um dos maiores complexos hospitalares do Brasil”.

“Seu Alberto deixa também um legado como empreendedor na área da construção civil contribuindo para o desenvolvimento do Recife”, frisou.