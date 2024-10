Toda a gente já sentiu fúria uma vez na vida. Aqui, essa é canalizada de forma diferente, positiva. “É fúria de viver”, diz-nos Frederico Falcão. Mais de quatro anos depois de ter aberto o Imprensa, que vai buscar o nome àquela rua do Príncipe Real, o bartender deixa as ostras de lado e dá vida a um novo projeto que nada tem a ver com o primeiro. Fúria, de seu nome, abriu em soft opening no final de setembro na rua de São Bento para ser um bar que contrasta com o nome: aqui o ambiente calmo e íntimo é a chave.

Ao contrário do que acontece em qualquer um dos dois espaços do Imprensa, com morada no Príncipe Real e na Baixa, os cinco sócios — como lhes chama — procuram aqui manter “uma vibe incrível” ao mesmo tempo que dão uma experiência mais íntima ao cliente. Essa passa pelo primeiro contacto ao balcão, quando entram. Pequeno e de luzes quentes e baixas, o Fúria convida a entrar, passar pela estação de bar que, sem segredos, imita um isqueiro zippo transparente, pedir um cocktail e sentar numa das poucas mesas de inox com bancos altos. “Queremos conseguir ir à mesa e explicar os drinks e as técnicas com que são feitos”, acrescenta Frederico Falcão, salientando que “esta indústria é feita de pessoas”.

Que pessoas são essas? Para além de Frederico, João Silva, Carlota Melo, Bruno Cabral e João Cabral são os nomes que formam os tais “cinco sócios” de que falava. A acrescentar, está também Tiago Seguin-Schreck, o bar manager do Fúria. “Mesmo que o prato ou o cocktail não estejam muito bons, basta um sorriso para o cliente voltar. A ideia aqui é, tanto as pessoas como as bebidas, têm de estar sempre a ser elevadas. Nunca é só as bebidas serem as melhores do mundo.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Somos malucos. Gostamos desta indústria. Gostamos que os clientes estejam contentes. De criar novos sabores. Acho que para mim um bar não tem a ver só com as bebidas.” No entanto, são essas que fazem do Fúria um novo desafio. Com o Imprensa já bem assente na capital, com o seu característico ambiente mexido, a fila à porta e as ostras na concha, os cinco quiseram apostar num novo bar onde pudessem mostrar a arte da coquetelaria de forma diferente. Com foco no produto e na sazonalidade, apostam em diferentes técnicas e convidam os clientes a provar sabores dos quais podem não estar tão habituados. “Um vende ostras, nós fazemos outras coisas. Se calhar trabalhamos drinks um bocadinho mais gastronómicos. Fazemos coisas um bocadinho diferentes, como queijo e alguns ingredientes fora da caixa“, explicou Frederico Falcão. Entre eles está o cocktail tomate e mascarpone (12 euros), um dos que, revela ao Observador, vai saltar da carta de soft opening para a nova carta. “Vamos mudar a carta de mês a mês, mas mantemos um ou dois”.

Dos cocktails que, por enquanto, podem ser provados estão o snickers (12 euros), ananás e endro (11 euros), framboesa e côco (11 euros), tomilho e pêssego (11 euros), café e brioche (12 euros) e alecrim e toranja (11 euros). “A ideia é criar cocktails que as pessoas gostem. Porque isso é muito difícil. É criar cocktails que as pessoas gostem, bebam e repitam”, afirmou. E quanto à nova carta? “Vamos mudar na próxima semana. É segredo. Tem mais piada se as pessoas vierem cá e descobrirem”.

Se no Imprensa há ostras, aqui o que é que se come? Bites. A comida do Fúria está nas mãos do chef João Magalhães, do Tricky’s, com quem Frederico Falcão abriu o Bar Alimentar no início do ano. “O João Magalhães ia muitas vezes ao Imprensa beber um Negroni. Ficámos muito amigos”. Aqui, esta amizade sabe a chicken fried sandwich (12 euros), com cheddar e alface, e a club tartar sandwich (10 euros), as poucas opções às quais se vão acrescentar mais “cinco ou seis” com o objetivo de ter sempre algo disponível para quando o cliente tiver fome. “Ninguém vem aqui jantar”.

Depois de sete anos no Foxtrot, Frederico Falcão juntou-se a João Silva, Carlota Melo, Bruno Cabral e João Cabral e abriu o Imprensa na rua da Imprensa Nacional, no Príncipe Real, em fevereiro de 2020, mesmo antes da pandemia rebentar. Em 2022, a Baixa recebeu o Imprensa 2, como lhe chama, e este ano foi a vez do Fúria. Antes da abertura, surgiu o convite para o Bar Alimentar, que aceitou, atrasando este novo espaço para setembro. No numero 84 da rua de São Bento, está aberto de quarta-feira a sábado das 18h00 às 2h00, com a futura intenção de ser uma casa aberta a semana toda, tal como os irmãos.