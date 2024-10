Condutor queimado em explosão de scooter eléctrica

Veículos de eleição para muitos entregadores de comida e encomendas, as scooters e as bicicletas eléctricas são mais perigosas do que se poderia pensar, especialmente por falta de controlo de qualidade e robustez da construção da bateria. Na China, o que parece ser uma scooter eléctrica começou a arder metros antes de chegar a um cruzamento e o condutor teve apenas tempo para se atirar ao chão, não conseguindo contudo evitar que o fogo alastrasse à roupa que vestia. O incidente foi filmado pela dashcam de um dos veículos que aguardava o semáforo verde numa das artérias de Shenzhen, a 6.ª cidade mais populosa da China com uma população que, em 2020, era superior a 17 milhões de habitantes.