A reação do jogador dizia muito, a saída de maca para os balneários acrescentava o resto e os piores receios de quem assistiu a tudo acabaram mesmo por confirmar-se: Nuno Santos sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito num lance perto do intervalo na deslocação do Sporting a Famalicão, vai ser operado nos próximos dias e irá perder o resto da temporada desportiva de 2024/25, num tempo de paragem fora da competição que nunca será inferior a seis meses (abril/maio) e que pode ir aos nove meses.

O ala esquerdo de 29 anos levava dez jogos entre Campeonato, Taça de Portugal e Liga dos Campeões (sete como titular), tendo marcado um golo na Áustria frente ao Sturm Graz e feito uma assistência. Esta época, o jogador já tinha falhado os encontros iniciais dos leões depois de uma lesão na partida de preparação com o Sevilha no Algarve. Aí, com um problema no joelho esquerdo, ainda se temeu o pior mas os exames realizados já em Lisboa depois desse jogo confirmaram um problema sem tanta gravidade para o jogador.

Contratado ao Rio Ave em 2020, naquela que foi uma das primeiras aquisições da era Rúben Amorim no Sporting, Nuno Santos fez oito golos e dez assistências em 37 jogos em 2020/21 e foi sempre um indiscutível, acabando as últimas três temporadas com 49/50 encontros realizados pelo conjunto verde e branco. Agora surge a terceira lesão grave na carreira, depois das longas paragens em 2015/16 pelo Benfica (onde se sagrou campeão, tendo feito um jogo na equipa A no início da época) e em 2018/19 pelo Rio Ave.

“Parece-nos que é grave e é a má notícia do jogo. Parece que vai demorar, não me quero alongar muito. Foi feio. É alguém que já passou por duas roturas, estaremos cá para ajudar. O Nuno é muito importante para nós, amanhã [domingo] vamos saber mais ou menos o que tem e a partir daí vai esquecer o resto e focar-se na recuperação”, tinha comentado Rúben Amorim no final do encontro do Sporting em Famalicão, que terminou com o nono triunfo leonino no Campeonato noutros tantos jogos realizados.

VOLTA BEM, NUNO ???? ◉ Nuno Santos ???????? vinha somando um rating muito elevado para a sua posição, mesmo sem ter somado qualquer acção para golo, o que diz muito do nível que vinha mantendo até ao seu infortúnio ◉ Alguns do "EMINEM de Alvalade" nos últimos anos: 23/24 ???? Melhor… pic.twitter.com/af2PTJ5MDa — GoalPoint (@_Goalpoint) October 28, 2024

Depois de ter sido conhecida a notícia, não demorou também surgir uma forte onda de apoio a Nuno Santos, do clube aos companheiros, passando pelo próprio Famalicão. “Força, Nuno. A família sportinguista está contigo”, escreveram os leões nas suas redes sociais, numa mensagem que foi partilhada por vários jogadores como Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio, Kovacevic e St. Juste, entre outros. “Nunca desistas, Nuno”, escreveu o capitão Hjulmand no Instagram. “O Futebol Clube de Famalicão manifesta os votos de uma rápida recuperação para o jogador Nuno Santos”, comentou o clube minhoto que defrontou os leões no sábado.