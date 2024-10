Padeira de Bragança eleita melhor do mundo (e o júri nem sequer provou o seu pão)

Porque decidiu fazer a candidatura este ano, pela primeira vez? “Procurava o reconhecimento”, responde, acrescentando que a distinção de Melhor Padeira do Mundo ajuda a valorizar o setor: “O prémio não é meu, é de todas as mulheres que estão na padaria e no mundo e que fazem esta profissão.”

Tendo como foco a sustentabilidade e a inovação, sem colocar de lado a tradição, Elisabete Ferreira aposta em criar na Pão de Gimonde opções de pão saudáveis — com recurso a farinhas de beterraba e de cenoura — que dão razão ao consumo diário deste alimento. “O pão tem um papel importantíssimo na alimentação das pessoas e nós temos que fazer um bom pão para que diariamente as pessoas se sintam bem com aquilo que comem”, afirmou, revelando que coloca o pão em todas as refeições e, mais importante, “no centro da mesa”.

“E com isto não quero dizer que o pão tem que ser caro. O pão tem que ser democrático, tem que ser acessível a todos, mas temos que ser exigentes com o pão que consumimos”, acrescentou.

Licenciada em Gestão de Empresas e com Pós-Graduação em Gestão Internacional e em Finanças e Fiscalidade, Elisabete Ferreira faz pão desde os oito anos de idade e nos dias de hoje divide o seu tempo entre colocar as mãos na massa e na gestão da Pão de Gimonde. Em 2020, foi eleita Presidente do Clube Richemont Portugal, centro de competência independente, nacional e internacional para todo o sector da panificação, cargo que ainda assume.