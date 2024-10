A economia portuguesa não conseguiu, no terceiro trimestre, chegar a um crescimento de 2% em termos homólogos. Ficou nos 1,9%. Em cadeia, o crescimento não descolou dos 0,2% que já tinha registado no trimestre anterior, uma subida ligeira.

Os dados do INE são preliminares, estando previsto para 29 de novembro a divulgação detalhada. Só aí se conhecerá em pormenor o que levou a este crescimento ténue. Mas o INE avança já algumas pistas.

No final de setembro, os portugueses começaram a ver a redução do IRS nos seus salários, mas ainda não terá chegado à economia. E o suplemento extraordinário aos pensionistas só foi pago em outubro. Ainda assim foi pelo consumo privado que o PIB cresceu. Segundo o INE, o contributo positivo da procura interna aumentou no terceiro trimestre (em termos homólogos), e nesta componente foi o consumo privado, ou seja o consumo das famílias, que acelerou. O INE detetou uma diminuição do investimento, numa altura de conjuntura internacional desafiante e em que se desenhava a possibilidade de uma crise política por causa do Orçamento do Estado para 2025. Só em outubro o PS disse que viabilizaria o Orçamento para que o país não fosse novamente para eleições.

Se a procura interna teve um contributo positivo superior, já a componente externa manteve o contributo negativo. “O contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou ligeiramente no 3º trimestre, verificando-se uma aceleração do consumo privado e uma diminuição do investimento. O contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB manteve-se negativo, registando-se uma aceleração das importações e das exportações de bens e serviços”, é a única referência às componentes do PIB feita pelo INE nestas projeções preliminares.

Já na variação em cadeia, o investimento face ao segundo trimestre aumentou.

Este ano, ainda não houve um único trimestre com crescimento acima de 2%. As projeções para o conjunto do ano também não chegam a esse valor, que deverá, no entanto, ser atingido no próximo ano. Para 2024, a projeção mais otimista está no FMI, que projeta um crescimento anual de 1,9%. O Ministério das Finanças acredita num crescimento de 1,8%, em linha com o do Conselho das Finanças Públicas. O Banco de Portugal tem uma projeção mais baixa, de crescimento de 1,6%. Aliás, no mais recente boletim económico, o de outubro, o banco central desceu a projeção do terceiro trimestre (em cadeia) de 0,6% para 0,2%, o que acabou por se confirmar. Para o quarto trimestre o Banco de Portugal antecipa um crescimento, em cadeia, de 0,6%.

Os dados divulgados esta quarta-feira, 30 de outubro, pelo INE mostram um crescimento dentro das estimativas dos economistas, que viam a economia a crescer, em alguns casos, acima dos 2%. Segundo um levantamento da Lusa, os economistas admitiam crescimentos entre os 1,5% e 2,1%, em termos homólogos, e entre 0% e 0,6% em cadeia.

Portugal cresceu menos que a zona euro e a União Europeia. Segundo dados revelados esta quarta-feira pelo Eurostat, a zona euro cresceu 0,4% em cadeia e a União Europeia 0,3%. Na variação homóloga, o PIB da zona euro e da União Europeia cresceu 0,9%. Em 13 países da União, só quatro países tiveram desempenhos em cadeia piores que Portugal — Itália (com crescimento nulo), Letónia com queda de 0,4%, Hungria com queda de 0,7% e Suécia com queda de 0,1%. A Alemanha conseguiu manter-se à tona, com um crescimento em cadeia de 0,2%, escapando à recessão técnica de dois trimestres de contração.

Na evolução homóloga, Portugal teve, pelo contrário, o terceiro melhor desempenho. Só Espanha (com crescimento de 3,4%) e Lituânia (2,3%) estiveram melhor.