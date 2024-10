O Millennium BCP aumentou em 9,7% os lucros dos primeiros nove meses do ano, para 714 milhões de euros. Deste total, 606 milhões dizem respeito à atividade em Portugal, cujos resultados aumentaram em 8,8%. O banco anunciou, também, que prevê aumentar significativamente os dividendos a pagar aos acionistas nos próximos anos, que podem superar os três mil milhões de euros.

A informação foi comunicada pelo banco em comunicado à CMVM e apresentada pelo presidente da comissão executiva, Miguel Maya, em conferência de imprensa esta quarta-feira na sede do banco no Tagus Park (Oeiras). A conferência de imprensa serviu, também, para apresentar as principais linhas do Plano Estratégico do banco para 2025-2028.

Esse plano estratégico prevê que o banco passe a distribuir “até 75%” dos lucros aos acionistas, através de dividendos, muito mais do que os 30% que são o dividend payout atualmente em vigor.

O Millennium BCP, o segundo maior banco a operar em Portugal e o único que tem as ações cotadas na bolsa, estabelece como prioridade “assegurar rentabilidade acima do custo de capital ao longo do ciclo, remunerando adequadamente os acionistas, sem prescindir de um balanço robusto e resiliente”.

A expectativa do banco é ter entre 4 e 4,5 mil milhões de euros em lucros acumulados entre 2025 e 2028 e “até 75%” desse resultado líquido será entregue aos acionistas através da distribuição de dividendos – ou seja, potencialmente mais de três mil milhões de euros a entregar aos acionistas até 2028. Essa distribuição está sujeita “à aprovação do supervisor e concretização dos objetivos de capital e de negócio em Portugal e na área internacional assim como atingir objetivo de CET1 [rácio de capital] definido”, acautela o banco.

Margem financeira pára de subir mas ainda suporta resultados

Apesar da descida das taxas de juro nos últimos meses, a margem financeira manteve-se praticamente estável nos primeiros nove meses do ano em 2.111 milhões de euros.

Esta é, em termos simples, a diferença entre aquilo que o banco cobra nos créditos que concede e os seus custos de financiamento (depósitos dos clientes, grosso modo). A estabilização da margem financeira estará relacionada com o facto de a descida dos juros se refletir de forma lenta no cálculos das prestações pagas pelos clientes, que são revistas apenas nos prazos definidos (regra geral, três, seis ou 12 meses).

A cobrança de comissões aumentou 4% para 602 milhões de euros e os custos operacionais saltaram quase 11% para 947 milhões de euros, com Miguel Maya a salientar que é, em parte, um reflexo do aumento da inflação que se viveu recentemente.

Na desagregação por trimestres, o banco baixou os lucros para 229 milhões no trimestre, em relação aos 251 milhões do segundo e 234 milhões do primeiro trimestre. No terceiro trimestre de 2023, o BCP tinha tido lucros de 228 milhões de euros.