A sessão para as alegações finais do julgamento de dois médicos acusados de amputar uma mama saudável a uma mulher em 2016, marcada para esta quinta-feira, no Porto, foi cancelada devida a uma tentativa de acordo entre as partes.

Segundo fonte do Tribunal do Bolhão, no Porto, a sessão foi cancelada para tentativa de acordo entre as partes.

Esta é já a segunda tentativa de acordo, não estando ainda agendada eventual nova sessão do julgamento.

Os dois cirurgiões do Hospital de São João são acusados de, em 2016, terem retirado a mama esquerda, saudável, sem consentimento da doente, durante uma mastectomia à mama direita, na qual a queixosa tinha cancro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O julgamento iniciou-se em setembro de 2023, depois de as partes tentarem um primeiro acordo, a 2 de março, que não foi alcançado.

“Não mostraram qualquer tipo de interesse para o fazer, o que, para mim, foi mais um gozo que me fez sofrer mais. Para mim é imperdoável”, disse, na ocasião, a mulher.

Os clínicos em causa foram punidos pela Ordem dos Médicos com suspensão de atividade, num caso por 10 dias e noutro por 21.