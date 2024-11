O Grande Prémio do México encurtou a distância entre Max Verstappen e Lando Norris, deixando o britânico a 47 pontos do neerlandês e confirmando a ideia de que o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 continua totalmente em aberto. Este fim de semana, no Brasil, a rivalidade voltava a ser colocada em causa — numa corrida onde, como se sabe, Lewis Hamilton não conseguia não ser o verdadeiro protagonista.

Fã absoluto de Ayrton Senna, o piloto britânico é sempre muito acarinhado em Interlagos e aproveita os dias do Grande Prémio de São Paulo para homenagear o ídolo que morreu em 1994. Este ano não foi exceção, com Hamilton a ser o escolhido para conduzir o carro original com que Senna conquistou o Mundial de 1990, o segundo dos três títulos que alcançou, numa volta única para assinalar os 30 anos da morte do brasileiro.

Lewis Hamilton will honor Ayrton Senna by driving his 1990 McLaren following the Sprint race and Qualifying on Saturday ???????? pic.twitter.com/VSVBERbCI5 — ESPN F1 (@ESPNF1) October 30, 2024

“Nunca pensei que teria a oportunidade de conduzir o carro do Senna, aqui. Há uns anos , quando estava na McLaren, tive a oportunidade de conduzir o McLaren dele em Silverston, o que foi uma experiência incrível. É uma experiência emocional”, disse o ainda piloto da Mercedes, que fala português e que surgiu no primeiro dia do Grande Prémio de São Paulo com uma camisola com a cara de Senna e umas calças com o padrão da bandeira do Brasil.

Lewis Hamilton à parte, havia Grande Prémio — e com direito a corrida sprint, já este sábado. Oscar Piastri conquistou a pole-position para a primeira prova do fim de semana, terminando a qualificação 29 milésimas mais rápido do que Lando Norris, o colega de equipa. Charles Leclerc fez o terceiro melhor tempo, seguido de Max Verstappen, Carlos Sainz e George Russell, com Hamilton a ser apenas 11.º e Sergio Pérez a ficar num desapontante 13.º lugar.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN #F1SPRINT!!! Piastri flies off the line and leads at Turn 1 followed by Norris – the perfect start for McLaren #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/LKn4rpxC1P — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

A McLaren teve o arranque perfeito, assegurando a manutenção das duas primeiras posições, com Leclerc e Verstappen a ficarem por perto. O neerlandês da Red Bull ia ouvindo no rádio que tinha tempo para explorar opções, mas a verdade é que o monegasco da Ferrari estava com um ritmo positivo e não parecia dar grandes chances de ultrapassagem. Mais à frente, Lando Norris dizia não compreender a estratégia e o porquê de continuar atrás de Oscar Piastri, deixando perceber que a estratégia atual da McLaren passa por dar total prioridade ao britânico.

LAP 22/24 The McLarens swap places! ???? Norris leads. Piastri will have to fend off Verstappen #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/4sA1SLE72r — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

A equipa acabou por comunicar aos dois pilotos que o plano passava por Piastri dar a liderança a Norris na última volta, com ambos a confirmarem, enquanto Verstappen conseguiu finalmente ultrapassar Leclerc depois de enorme resistência do monegasco da Ferrari. A ponta final da corrida sprint foi cumprida sob safety-car virtual, depois de uma saída de pista de Nico Hulkenberg, e os dois pilotos da McLaren cumpriram o combinado com Lando Norris a assumir o primeiro lugar e Oscar Piastri a aceitar a segunda posição.

Max Verstappen ainda ameaçou o segundo lugar do australiano, com uma pressão alta nos últimos metros, mas o McLaren segurou a posição e deixou mesmo o neerlandês na terceira posição, seguido de Charles Leclerc, Carlos Sainz e George Russell. Lando Norris venceu a corrida sprint do Grande Prémio de São Paulo, o primeiro triunfo da carreira em sprint, e não só começou o fim de semana a conquistar mais pontos a Verstappen (45 pontos de distância, atualmente) como deixou a ideia de que a corrida deste domingo pode trazer ainda mais incerteza às contas do Campeonato do Mundo.