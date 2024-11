A secretária de Estado da Gestão da Saúde solicitou ao presidente do INEM, Sérgio Dias Janeiro, uma auditoria interna para avaliar as circunstâncias em que ocorrem as duas mortes denunciadas este sábado pelo sindicatos dos técnicos de emergência pré-hospitalar. A auditoria deve ser entregue até final do mês, diz o Ministério da Saúde, numa nota enviada à imprensa.

A auditoria também deve analisar os “atrasos que estão a ser sentidos no atendimento de outras chamadas de emergência, numa altura em que os Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar se encontram a realizar uma greve de zelo”, sublinha a tutela.

O Ministério da Saúde garante que tem estado a acompanhar “toda a situação que envolve o atraso das respostas do INEM no atendimento de duas chamadas de emergência”, e que, segundo o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, contribuíram para morte de uma mulher, de 94 anos, em Tondela, e de um homem, em Bragança. A tutela diz “lamentar as mortes ocorridas”.