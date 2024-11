Antes de dois jogos que podem ser importantes nas contas da temporada, em casa da Lazio e do rival Benfica, o FC Porto geriu da melhor forma a partida frente ao Estoril e, sem o fulgor ofensivo de outras partidas, goleou (4-0). Danny Namaso aproveitou para mostrar o porquê de ser titular com Vítor Bruno e voltou a faturar depois de um jejum de praticamente três meses e Pepê também fez o gosto ao pé. Na segunda parte, Wenderson Galeno saltou do banco para bisar em apenas dez minutos.

Contudo, um dos grandes destaques da partida acabou por ser Martim Fernandes que, depois de ter ganho o lugar a João Mário, tem vindo a mostrar uma evolução considerável e uma consistência ao alcance de poucos. Este domingo, o jovem lateral foi eleito o melhor em campo pela Liga Portugal, num jogo em que fez duas assistências e saltou para o segundo lugar da lista de assistentes, apenas atrás de Francisco Trincão, que leva sete. No entanto, se tivermos em conta os últimos seis golos dos dragões, Martim fez o passe para quatro desses golos.

No final da partida, o lateral de 18 anos marcou presença na flash-interview da SportTV, falou sobre o prémio que acabara de receber e uma eventual chamada… à Seleção Nacional. “É um prémio especial, o primeiro na equipa A e é sempre um objetivo. Quero continuar a dar mais para a equipa e receber mais prémios. Quero sempre sonhar [com a Seleção]. Quero chegar o mais longe possível. Se continuar assim, um dia vou lá chegar. É isso que quero”, partilhou Martim, que relegou João Mário para o banco de suplentes no início desta época.

Top mais assistências para golo na ????????Liga Betclic 2024/25:

7 ????????Trincão [Sporting]

4 ????????Martim Fernandes [FC Porto]

4 ????????Francisco Moura [FC Porto]

4 ????????Kerem Aktürkoglu [Benfica] pic.twitter.com/ZfEJ9SbVRd — Playmaker (@playmaker_PT) November 3, 2024

Com a vitória frente ao Estoril, o FC Porto somou a nona vitória em dez jornadas da Primeira Liga — perdeu apenas em Alvalade (2-0) —, com Vítor Bruno a conseguir o melhor arranque do clube das últimas sete temporadas, igualando o registo de… Sérgio Conceição. Para além disso, os azuis e brancos somam 27 golos marcados e apenas quatro sofridos, perfazendo os seus melhores registos desde 2018. Com o bis na segunda parte, Galeno chegou aos 11 golos na temporada, igualando Samu que, curiosamente, esteve pela primeira vez em branco em dois jogos consecutivos.

É o melhor arranque do ????FC Porto das últimas sete temporadas na ????????Liga Portuguesa (10 jornadas):

????9 vitórias

????27 golos marcados (melhor registo desde 18/19)

????4 golos sofridos (melhor registo desde 18/19) pic.twitter.com/LYPAeM1aZz — Playmaker (@playmaker_PT) November 3, 2024

Em declarações à SportTV, Vítor Bruno assumiu que a vitória foi “clara” e explicou a substituição de Alan Varela, que estava a jogar “condicionado”. “Podíamos ter marcado mais um ou outro golo, mas tivemos a baliza a zero, que é o que procuramos com bases sólidas. A partir do 2-0 abrandámos um pouco para atrair o adversário e arranjar espaço. Na segunda parte a circulação aumentou de velocidade, fizemos o terceiro e quarto golos. Foi um jogo sólido e a equipa respira mais confiança. Sentimos que não era o verdadeiro Varela, estava condicionado e com travão neste jogo. Não é algo consciente, ele ficou naturalmente retraído. [A substituição] não foi gestão, foi pela intensidade”, explicou o treinador.

Numa flash-interview em que deixou pouco por dizer, o técnico portista parabenizou Pepê pela atitude de fair-play que teve na primeira parte, sublinhando que esse foi o “melhor momento” da noite. “Posso ser criticado por isto, mas gosto que eles sejam honestos e ele tomou a decisão certa”. Vítor Bruno falou ainda da saída de Rúben Amorim para o Manchester United, desejando “a maior sorte do mundo” ao ainda rival. “Mais experiente? Bruno Lage é conhecedor da realidade do Benfica, Carlos Carvalhal da do Sp. Braga e o futuro treinador do Sporting conhece o futebol português. Estamos todos em pé de igualdade”, concluiu.