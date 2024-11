Os “episódios de precipitação intensa” que estão previstos para as próximas horas podem levar à “ocorrência de inundações em zonas urbanas” e “cheias potenciadas pelo transbordo do leito” de rios, avisa a Proteção Civil num alerta que é dirigido à “generalidade do território” português.

Em comunicado, a Proteção Civil diz que “de acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é expectável a partir da tarde de hoje [segunda-feira], 4 de novembro, uma mudança gradual das condições meteorológicas, com a ocorrência de precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada, na generalidade do território”.

Entre os “efeitos expectáveis” dos “episódios de precipitação intensa” que estão previstos está a “ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento” e a “ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras”.

Também existe o risco de “instabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos, derrocadas e outros) motivados pela infiltração da água, fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo”.

Pode, também, ocorrer a “contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes de incêndios rurais” e “o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

Os automobilistas e motociclistas devem, também, ter atenção ao risco associado ao “piso rodoviário escorregadio devido à possível formação de lençóis de água“.

A Proteção Civil deixa, ainda, algumas recomendações aos cidadãos.