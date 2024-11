O Liverpool continua em grande com Arne Slot no comando e, frente ao Bayer Leverkusen, somou mais uma goleada, mantendo a liderança da Liga dos Campeões só com vitórias. Luis Díaz foi a grande figura do encontro, ao apontar um hat-trick, e Gakpo também faturou (4-0). Já em França, o Lille começou melhor com Jonathan David a faturar, mas a Juventus respondeu no segundo tempo. Depois de Francisco Conceição ter conquistado um penálti, Vlahovic faturou e continua de pé quente na prova milionária (1-1).

✅✅✅✅ 4/4 Champions League wins: ???????????????????????????? Liverpool ❌❌❌❌ 4/4 Champions League defeats: ???????? Leipzig

???????? Sturm Graz

???????? Slovan Bratislava pic.twitter.com/xA41T2lSCy — Football Rankings (@FootRankings) November 5, 2024

Reencontro. Foi esta a palavra de ordem do confronto desta quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Bayer Leverkusen. Xabi Alonso regressou a Merseyside para enfrentar um Liverpool totalmente vitorioso na competição continental, na liderança isolada da Premier League e que não perdia há 11 jogos. Arne Slot continua a impressionar os adeptos dos reds, que chegaram a esta partida com apenas uma derrota na temporada [0-1 contra o Nottingham Forest].

Pela frente, os ingleses tinham um super Bayer que destruiu a hegemonia interna do Bayern Munique na última temporada mas que, ainda assim, tarda em impor-se na nova época. Depois de um arranque soberbo, com vitórias frente a Feyenoord [fora, 4-0] e Milan [casa, 1-0], os alemães empataram de forma surpreendente em casa do Brest [1-1] e perderam o comboio da liderança. Apesar dessa perda de pontos, o Bayer Leverkusen chegou a Anfield com mais um dia de recuperação que o Liverpoool, pelo que o jogo podia começar a ser traçado por aí.

Olhando aos onzes iniciais, Slot voltou a contar com Konaté, que saiu lesionado durante o intervalo do último jogo. No ataque, o ex-FC Porto Luis Díaz juntou-se a Salah e Gakpo. Nos alemães, confirmaram-se as ausências de Terrier, que ainda não está recuperado, e de Mukiele, que saiu lesionado no último jogo e obrigou Frimpong a recuar no terreno. Depois de uma primeira parte sem golos e equilibrada, o desafio só animou na segunda etapa, que começou com os reds a resolverem a partida. Primeiro, Díaz foi isolado por Jones e picou para o 1-0 (61′). Depois, Salah cruzou para o segundo poste e Gakpo cabeceou para o segundo (63′).

Já dentro dos derradeiros dez minutos do encontro, o avançado colombiano chegou ao bis, depois de um grande domínio que sucedeu a um cruzamento perfeito de Salah (83′). A fechar, Luis Díaz quis deixar novo contributo no encontro e, após um remate de Darwin que a defesa alemã não conseguiu cortar, o extremo completou o hat-trick (90+2′) e cimentou o Liverpool na primeira posição da Champions, de forma isolada e só com vitórias. No final, Xabi Alonso foi ovacionado de pé pelo seu antigo estádio.

Noutra das partidas da noite desta terça-feira, a Juventus, adversária do Benfica na última jornada, deslocou-se a França para medir forças com o Lille, equipa que perdeu em Alvalade na primeira ronda (2-0). Com as duas equipas empatadas na classificação — com seis pontos — e em zona de playoff, a vitória podia revelar-se fundamental nas contas finais. Deste modo, Francisco Conceição voltou a ser titular nos italianos, ao passo que o luso-inglês Angel Gomes acompanhou Jonathan David no ataque francês, e foi precisamente por aí que surgiu o primeiro golo, com o canadiano a completar da melhor forma um grande passe de Zhegrova desde a zona do meio-campo (27′).

Na segunda metade, Thuram quase chegou ao empate com um remate de fora da área (54′) mas, logo a seguir, Chico Conceição driblou Benjamin André, foi tocado em falta pelo médio e o árbitro assinalou penálti (58′). Na cobrança do castigo máximo, Vlahovic enganou Chevalier e somou o quarto golo em quatro jogos na prova milionária (60′). Este resultado mantém as duas equipas empatadas, agora com sete pontos, e à porta de entrarem no top 8 da competição.