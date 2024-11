Em atualização

O chanceler alemão, Olaf Scholz, demitiu, esta quarta-feira, o ministro das Finanças, Christian Linder, avança a imprensa alemã. Em causa, segundo a Reuters, terão estado divergências orçamentais e sobre o rumo que a Alemanha deve seguir em termos económicos.

Christian Linder é também o líder do Partido Democrático Liberal (FDP, sigla em alemão). Os liberais integram a coligação que governa a Alemanha: entre os sociais-democratas (pertencente à família dos socialistas europeus) liderados por Olaf Scholz, os liberais e os Verdes. A demissão de Linder poderá significar o fim desta coligação. A imprensa alemã já relatava que, nos últimos tempos, a tensão entre os parceiros estava a chegar a um ponto sem retorno.

De acordo com informações avançadas pelo jornal Der Spiegel, Olaf Scholz deverá avançar com uma moção de confiança ao seu governo no parlamento alemão, marcada para o dia 15 de janeiro de 2025. Se for chumbada, é muito provável que se convoquem eleições antecipadas na Alemanha, até ao final de março.

Para ultrapassar as divergências, Christian Linder terá proposto ao chanceler eleições antecipadas, pedido que foi recusado por Olaf Scholz.