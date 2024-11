O treinador do Al Hilal, o português Jorge Jesus, desejou esta segunda-feira “a maior sorte do mundo” a Ruben Amorim no comando técnico do Manchester United, lembrando que o antigo internacional foi seu jogador durante sete anos.

“O que desejo é que tenha tanta sorte como teve no Sporting. Já tive oportunidade de expressar-lhe a minha ideia. Foi o jogador que trabalhou comigo mais anos, sete anos, e desejo-lhe a maior sorte do mundo”, declarou aos jornalistas, à margem da gala Quinas de Ouro, em Lisboa.

Amorim, de 39 anos, deixou o comando técnico do Sporting, que levou a dois campeonatos, duas Taças da Liga e uma Supertaça, para assumir o comando técnico do Manchester United, 13.º classificado da Liga inglesa, sucedendo a Erik ten Hag.

É, depois de José Mourinho (2016-2018), o segundo português a orientar o clube, que foi 20 vezes campeão inglês e três vezes vencedor da Liga dos Campeões.

Jesus, que também treinou o Sporting, lembrou o passado do antigo médio sob o seu comando no Benfica em curtas declarações antes da gala, tendo afirmado ainda que tem “saudades de tudo o que é português”.

Viu no estádio a vitória ‘encarnada’ sobre o FC Porto (4-1), no domingo, para a 11.ª jornada da I Liga, e achou a equipa que orientou por duas vezes como tendo “mais argumentos”.