Quatro carros foram incendiados na madrugada desta terça-feira em Benfica (Lisboa) e em Cascais, disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo a mesma fonte, as três ocorrências (duas em Cascais e uma em Benfica) ocorreram entre as 2h26 e as 4h24 desta terça-feira.

A PSP acrescentou que não houve detenções.