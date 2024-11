Uma rara esmeralda quadrada de 37 quilates, montada num broche da casa Cartier para Aga Khan, foi vendida na terça-feira por 8,3 milhões de euros na Christie’s em Genebra, valor recorde em leilão para este tipo de pedra preciosa.

O broche, cravejado com 20 diamantes de lapidação marquise, que o príncipe Shah Karim al-Husseini encomendou à Cartier em 1960 e deu à sua mulher Nina Dyer, retirou o título mundial a uma joia da casa Bulgari, que o detinha desde 2011, divulgou na terça-feira a casa de leilões.

Esta peça que atingiu 8,8 milhões de dólares (cerca de 8,3 milhões de euros), que tal como as joias Cartier também pode ser usada como pendente, foi oferecida por Richard Burton a Elizabeth Taylor como presente de noivado.

A esmeralda de 23,44 quilates, também cravejada de diamantes, foi vendida por 6.578.500 dólares (6,2 milhões de euros) durante a venda pela Christie’s em Nova Iorque de parte da lendária coleção de joias de uma das maiores estrelas de Hollywood.

O broche que foi vendido na terça-feira nas margens do Lago Genebra já tinha feito parte da primeira edição da venda “Magnificent Jewels” da Christie’s a 1 de maio de 1969, como parte da coleção de Nina Dyer. Foi o joalheiro Van Cleef & Arpels quem adquiriu esta joia excecional. Alguns anos mais tarde, o broche passou para as mãos de Harry Winston, o joalheiro norte-americano apelidado de “o rei dos diamantes”.

Max Fawcett, chefe do departamento de joalharia da Christie’s em Genebra, previu que as joias atrairiam os entusiastas. “As esmeraldas estão em voga neste momento e esta preenche todos os requisitos”, destacou o especialista no ‘site’ da leiloeira, acrescentando que uma esmeralda desta qualidade só aparece à venda “a cada cinco ou seis anos”.

A esmeralda “é extremamente fina e plana, o que a faz parecer uma pedra de 50 quilates”, frisou Fawcett. “As pedras planas, no entanto, tendem a perder a cor no centro, mas esta é um verde completamente uniforme”, vincou ainda.