O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP) vai realizar um protesto junto à Câmara Municipal de Lisboa, na quinta-feira, contra a retirada de verbas de investimento na Carris.

Em declarações à Lusa, o dirigente do STRUP Manuel Leal explicou que o protesto deve-se ao facto de a Câmara de Lisboa “ter decidido retirar do provisionamento para o investimento na Carris, o valor de 4 milhões de euros”.

“Chegou ao nosso conhecimento que uma verba que estava provisionada para investimento na Carris, de 4 milhões de euros, foi desafetada da Carris e, por coincidência ou não, foi alocada também uma verba de 4 milhões de euros à Web Summit”, disse o responsável.

De acordo com Manuel Leal, o sindicato afeto à Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), já pediu uma reunião “para esclarecimentos sobre o assunto” com o presidente da autarquia, mas sem resposta, pelo que decidiram avançar com o protesto na quinta-feira pelas 10 horas da manhã.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Manuel Leal deu ainda conta que Carlos Moedas (PSD) já fez declarações públicas sobre a decisão, explicando que “teve por base o facto de o investimento na Carris, no valor de 4 milhões de euros, ter sido disponibilizado por fundos europeus”.

“O que a Carris necessita não se deve limitar à aquisição de frota, que saudamos, mas a uma melhoria efetiva das condições de trabalho e valorização dos trabalhadores”, sublinhou.

A Lusa já pediu esclarecimentos à Câmara de Lisboa estando a aguardar resposta.

A Carris é uma empresa que presta serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros em Lisboa, sendo gerida pela Câmara Municipal da capital.