O físico Vítor Cardoso foi distinguido com o Prémio Universidade de Lisboa 2023, anunciou esta quinta-feira em comunicado a instituição que promove o galardão e onde o premiado é professor.

O prémio reconhece o “extraordinário contributo” do docente e investigador para “o desenvolvimento da física teórica e para o progresso da ciência a nível global”.

Vítor Cardoso é professor catedrático no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e professor catedrático no Instituto Niels Bohr da Universidade de Copenhaga, na Dinamarca, onde criou em 2022 um centro de investigação sobre gravitação com um financiamento de oito milhões de euros.

O físico é especialista no estudo de buracos negros e ondas gravitacionais, tendo em 2015 sido agraciado pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, com a Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, devido ao seu mérito científico.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Prémio Universidade de Lisboa, no valor de 25 mil euros, é atribuído anualmente com o apoio financeiro da Caixa Geral de Depósitos e por deliberação de um júri presidido pelo reitor da universidade.

O galardão visa “distinguir e premiar uma individualidade de nacionalidade portuguesa ou estrangeira, que tenha contribuído de forma notável para o progresso e o engrandecimento da ciência e/ou cultura e para a projeção internacional do país”.

Quase todos os premiados estão ou estiveram ligados à Universidade de Lisboa, onde foram alunos ou foram e são professores.