Os vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Lisboa criticam o presidente da autarquia, Carlos Moedas (PSD), por ter usado as contas oficiais da câmara nas redes sociais para atacar a oposição e levar a cabo um “combate político”, classificando essa “apropriação” como própria de “regimes pouco recomendáveis”.

“A conta oficial da CML publicou um vídeo a defender Carlos Moedas das críticas da oposição e a atacar um partido com representação na CML”, lê-se numa publicação difundida no sábado à noite nas redes sociais pela representação socialista na autarquia.

“Esta apropriação de contas institucionais, usando recursos públicos para combate político, é inaceitável e própria de regimes pouco recomendáveis”, diz ainda a mesma conta.

A conta oficial da CML publicou um vídeo a defender @Moedas das críticas da oposição e a atacar um partido com representação na CML. Esta apropriação de contas institucionais, usando recursos públicos para combate político, é Inaceitável e própria de regimes pouco recomendáveis. https://t.co/H6rKaEF9gj — PS na CML (@psnacml) November 23, 2024

Em causa está uma publicação divulgada na sexta-feira na conta oficial da Câmara Municipal de Lisboa no X (antigo Twitter) em defesa de uma cidade “limpa”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Lisboa limpa, Sim! Numa cidade que é de todos, cabe a todos fazer a sua parte. Coloque o lixo nos locais corretos. Agende a recolha de lixo volumoso. Não deixe lixo no chão”, lê-se na publicação, que é acompanhada por uma fotografia de contentores de reciclagem na cidade e por um vídeo de uma reunião camarária.

É neste vídeo que reside a principal preocupação do Partido Socialista. Trata-se de um excerto da mais recente reunião pública descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa, que decorreu no dia 21 de novembro no pavilhão da Escola Básica Quinta de Marrocos, na freguesia de Benfica.

Nesse excerto, é possível ouvir a intervenção de uma cidadã que elogia Carlos Moedas e deixa críticas à oposição pelas campanhas políticas que acusam o executivo de Moedas de não fazer o suficiente pela recolha de lixo em Lisboa.

“Em relação ao lixo, não vai ser fácil conseguir. Vocês têm primeiro de educar a população e depois tratarem do lixo. Eu vejo aí cartazes pelas ruas que até me chocam sobre o lixo, um até com o seu nome. Acho que aquilo é do mais vergonhoso possível, porque nenhum governo conseguiu fazer nada e agora culpam Carlos Moedas porque há lixo. Mas sempre houve lixo nesta cidade e os munícipes não têm consciência daquilo que fazem”, diz a interveniente.

Em causa está uma campanha de outdoors lançada recentemente pelo PS. Em vários cartazes espalhados pela cidade, os socialistas associação Carlos Moedas aos problemas de gestão do lixo na cidade.

▲ Num dos cartazes, o PS Lisboa associa Moedas à má gestão do lixo em Lisboa Facebook do PS Lisboa

A gestão do lixo em Lisboa tem sido apontada como um “autêntico jogo do passa-culpas” entre PS e PSD por muitos deputados na Assembleia Municipal de Lisboa — e o tema, um dos mais presentes no debate público sobre a governação da capital, tem marcado o debate nos órgãos autárquicos.

Para o PS, o facto de Moedas ter usado as contas oficiais da câmara para difundir um vídeo que ataca as críticas dos socialistas é um sinal de promiscuidade no uso de recursos públicos para o combate partidário.