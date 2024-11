Um homem de 33 anos matou sete pessoas a tiro no domingo em Istambul, na Turquia, incluindo os pais, a mulher e o filho de 10 anos antes de se suicidar, afirmam as autoridades locais.

O suspeito, que foi encontrado morto no seu carro depois do tiroteio, feriu também mais dois familiares, um deles gravemente, acrescentaram.

As autoridades locais, que tinham registado quatro mortes no domingo à noite, encontraram esta segunda-feira os corpos da mulher e do filho do sujeito, bem como o corpo da sogra, perto de um lago em Istambul.

De acordo com o programa de investigação suíço, o Small Arms Survey (SAS), existem mais de 13 milhões de armas de fogo a circular livremente na Turquia, a maioria ilegais, para uma população de 85 milhões de habitantes.