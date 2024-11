O número de descontos estará em atualização neste artigo

Black Friday, Cyber Moday ou Black Week? As três. Desde a segunda quinzena de novembro que os descontos começaram a ferver, convidando os portugueses a adiantar os presentes de Natal, a aproveitar uma oportunidade de escapadinha ou a finalmente comprar aquela peça adicionada há muito aos favoritos. Este ano, o estudo da plataforma blackfriday.pt — conduzido pela consultora GFK — concluiu que 74% dos consumidores em Portugal planeiam gastar em média 311 euros durante a grande corrida às compras, o que representa um aumento de 7%, comparativamente com a intenção de compra de 2023 (290€). A moda mantém-se como a categoria mais procurada.

As compras online e os grandes descontos exigem uma atenção redobrada dos consumidores e, por isso, a BlackFriday.pt alerta para o risco de fraudes e para a importância da segurança online nas compras, convidando os consumidores a verificar a legitimidade dos sites, a utilizar métodos de pagamento seguros e a proteger dados pessoais. Segundo a Associação Europeia de Cibersegurança, em 2023 mais de 40% das tentativas de fraude durante a Black Friday ocorreram em plataformas de e-commerce.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para quem prefere optar por um consumo mais consciente e sustentável, há também opções, com as marcas FORA e VEJA a apresentarem alternativas à Black Friday. Para fugir aos grandes descontos, a FORA vai transformar a sua loja do Chiado numa livraria de livros em segunda mão, em parceria com a Stuffout, no dia 29 de novembro entre as 11h00 e as 20h00. Já a VEJA — que desde 2017 não participa na Black Friday — vai abrir as portas da sua sede em Paris no dias 29 e 30 de novembro para a Repair Friday. Durante os dois dias, marcas, ONGs e sapateiros vão unir-se nesta iniciativa para reparar calçado, roupas, móveis, computadores e telefones. Na terça-feira, dia 3 de dezembro, assinala-se a Giving Tuesday, o movimento de solidariedade mundial que inspira a sociedade a apoiar uma organização social que lhe seja próxima, da forma que puder: tempo, bens, dinheiro ou competências. O movimento chegou a Portugal em 2019.

Mas a esperada sexta-feira dos descontos assinala-se na mesma e este ano calha a 29 de novembro — com algumas oportunidades que se prolongam até dezembro. Com descontos que chegam até aos 80%, dos acessórios à tecnologia, passando por moda, comida, beleza e experiências, conheça na lista do Observador alguns destaques da Black Friday 2024, e vá seguindo as atualizações até à próxima sexta-feira.

Acessórios

Ban.do: 35% de desconto em tudo na loja online com o código “THEBEST”.

Boutique dos Relógios: de 1 de novembro a 1 de dezembro, descontos até 40% nas lojas físicas e online.

Eugénio Campos: descontos de 30% em artigos selecionados nas lojas físicas ou online de 29 de novembro a 2 de dezembro.

Hey Harper: descontos até 50% na loja online e compre três leve dois durante o mês de novembro.

MissCath: de 29 de novembro a 2 de dezembro, descontos até 50% em todo o site, com destaque para as marcas Tous, Guess e Samsonite.

One: descontos até 50% de 11 de novembro a 1 de dezembro na loja online.

Óptica Boavista: de 25 a 28 de novembro, desconto de 30% em marcas selecionantes. De 29 a 30 de novembro, desconto de 25% em tudo. Dia 2 de novembro, desconto de 25% em todo o site com o código “CIBER25”.

Samsonite: de 29 de novembro a 2 de dezembro, descontos até 20% em artigos selecionados nas lojas físicas e descontos até 40% em artigos selecionados e até 20% em artigos de catálogo no site oficial.

Beleza e bem-estar

Bioderma: descontos até 30% em toda a marca de 15 de novembro a 15 de dezembro nos pontos de venda aderentes.

Clarins: de 22 de novembro a 1 de dezembro, descontos até 35% em todo o site.

Dvine: entre 9 e 30 de novembro, 35% de desconto em toda a linha de produtos. A partir de 24 de novembro, em compras superiores a 59 euros, clientes recebem uma bolsa da marca.

InstitutEsthederm: de 29 de novembro a 2 de dezembro, 25% de desconto em toda a marca online.

LELO: descontos até 60% de 16 a 30 de novembro.

O Boticário: descontos até 70% em mais de 400 produtos de 13 de novembro a 2 de dezembro.

FOREO: descontos até 50% numa vasta seleção de produtos na loja online.

FreshlyCosmetics: 40% de desconto em produtos rotativos e 30% de desconto em todo o site.

MartiDerm: descontos de 25% de 25 de novembro a 2 de dezembro.

Notino: de 11 de novembro a 1 de dezembro, descontos até 30% com o código “notino”.

Perfumes & Companhia: de 15 de novembro a 1 de dezembro, descontos até 50% em artigos selecionados. Promoções disponíveis na loja online e física.

Rituals: de 25 de novembro a 1 de dezembro, 20% de desconto em toda a coleção de recargas e oferta de uma vela classic Collection em compras superiores a 60€.

Sephora: até 27 de novembro, descontos até 25% na seleção de produtos das gamas skincare, haircare e fragrâncias selecionadas na loja online, app e lojas físicas.

Yves Rocher: descontos de até 60% em produtos selecionados.

Wells: de 19 de novembro a 1 de dezembro, descontos de até 50% na loja online e físicas.

Casa

Gato Preto: desconto de 30% em sofás exclusivos de 26 de novembro a 2 de dezembro.

La Redoute: descontos até 50%, mais 15% extra com código “1598” até dia 1 de dezembro. Envios grátis em várias compras na loja online, incluindo móveis.

Leroy Merlin: até 10 de dezembro, descontos até 50%.

Comida e Bebida

Família Margaça: de 18 a 24 de novembro, oferta de 15% de desconto na gama completa do Encostas do Enxoé DOC e, de 25 a 30 de novembro, oferta de 15% de desconto em todos os vinhos (exceto Projeto Talhão, asPias e Família Margaça Cabernet Sauvignon) na loja online.

Ljubomir Stanisic: descontos até 20% na loja do chef durante a Black Week.

Desporto

Decathlon: até 1 de dezembro, descontos até 60%.

Reebok: descontos até 60% na loja online.

SportZone: até 28 de novembro, descontos até 40% em produtos selecionados.

Experiências e escapadinhas

Hospes Infante Sagres: entre 25 de novembro e 3 de dezembro, será possível reservar estadias com descontos até 30%. A campanha estará disponível apenas no website do hotel, mediante a utilização do código promocional “BF2024”, e aplica-se a estadias até ao verão de 2025.

Hotéis Heritage Lisboa: até 30 de novembro, desconto de 35% e oferta de pequeno-almoço durante toda a estadia.

Hotéis Vila Galé: reservas realizadas de 29 de novembro a 2 de dezembro terão um preço por noite desde 69€, em quarto duplo, com pequeno-almoço, nos 32 hotéis da Vila Galé em Portugal e no Vila Galé Isla Canela, em Espanha.

Living Tours: de 27 de novembro a 3 de dezembro, desconto de 8% em mais de 2500 atividades e tours, em Portugal e Espanha, com o código BLACKFRIDAY2024. Camaonha válida em todas as experiências disponíveis no site.

Odisseias: durante a Black Week, descontos até 20% nos Packs Presentes e até 40% nas Escapadinhas, Experiências para os Tempos Livres, Spa e Massagens e Restaurantes.

Zoomarine: até 30 de novembro, descontos de 30% em entradas para o parque, passes anuais e vouchersgift, válidos para a temporada de 2025, que decorrerá de 13 de março a 29 de novembro.

Moda

Ambitious: descontos de 50% em artigos selecionados de 29 de novembro a 2 de dezembro.

American Tourister: de 29 de novembro a 2 de dezembro, até 20% de desconto em artigos selecionados nas lojas físicas e até 50% em artigos selecionados e 20% em artigos de catálogo na loja online.

Bimba y Lola: descontos até 50% e prazo de devoluções alargado até 12 de dezembro.

Camport: desconto de 35% em artigos selecionados e portes grátis para Portugal Continental no dia 29 de novembro.

Cortefiel: até 1 de dezembro, descontos até 50% em artigos selecionados.

Decenio: de 25 de novembro a 1 de dezembro, descontos de 30% na coleção FW24.

El Corte Inglés: até 27 de novembro, descontos até 40% mais 15% em talão na moda mulher, homem e criança. Descontos até 40% em acessórios, relojoaria e joalharia. Campanhas exclusiva para clientes com registo na WEB e APP.

Knot: descontos até 40% entre 25 de novembro e 1 de dezembro em guarda-roupa infantil.

Natura: descontos até 50% de 25 de novembro a 1 de dezembro.

Mama: de 29 de novembro a 2 de dezembro, descontos até 50% em produtos de lifestyle da coleção “MAMA Loves You” na loja física do Mama Shelter Lisboa.

Springfield: até 1 de dezembro, descontos até 50% em artigos selecionados.

Women’secret: até 1 de dezembro, descontos até 50% em artigos selecionados.

Tecnologia

Amazon: até 2 de dezembro, descontos até 45% em produtos selecionados, desde colunas de som, a televisões, pequenos eletrodomésticos de cozinha e muito mais.

Fnac: até 2 de dezembro, descontos até 50% em artigos selecionados.

SPC: de 22 de novembro a 2 de dezembro, descontos até 80% em tablets, smartphones, smartwatches e colunas nas lojas físicas e online.

Rádio Popular: de 26 de novembro a 2 de dezembro, descontos até 50% em artigos selecionados.