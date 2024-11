Em atualização

A maioria das pensões, até cerca de 1.040 euros, deverá aumentar 3,85% em janeiro, isto somando a atualização legal das pensões e o aumento adicional proposto pelo PS e aprovado no Parlamento. Estes valores ainda estão sujeitos a confirmação por parte do Governo.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta sexta-feira o valor da inflação média sem habitação de novembro — a que conta para o cálculo da atualização por via da lei — que se fixou em 2,1%. Segundo a fórmula de cálculo que inclui a evolução do PIB e a inflação, e com base nas contas do Observador, isto significa que as pensões até dois IAS (cerca de 1.040 euros) deverão subir pela via legal 2,6%. Somando o adicional do PS, de 1,25 pontos percentuais, este valor pode subir para 3,85%.

Por exemplo, uma pensão de 500 euros, se tivesse apenas a atualização legal, subiria para 513 euros. Com o adicional subirá mais 6,25 euros, para 519,25 euros.

Segundo a fórmula legal, as pensões entre 2 IAS (cerca de 1.040 euros) e seis IAS (cerca de 3.130, euros) deverão subir ao valor da inflação média sem habituação (2,1%) e acima de seis a subida deverá rondar os 1,85%. Estes valores ainda não foram confirmados pelo Governo.

O aumento adicional, de 1,25 pontos percentuais, aplica-se às pensões até 3 IAS (cerca de 1.565 euros). Isto significa que as pensões entre 2 e 3 IAS deverão subir 3,35%, somando a atualização legal e o adicional do PS.

Estes são os cálculos do Observador com base numa estimativa para o PIB do terceiro trimestre, cujo valor final será conhecido ainda esta sexta-feira, às 11h00, quando o INE divulgar as contas nacionais.