O Patriarcado de Lisboa alertou esta segunda-feira para a existência de páginas e perfis falsos nas redes sociais a usar indevidamente a imagem do patriarca Rui Valério, que podem estar associadas a “pedidos fraudulentos de donativos e outros pagamentos”.

De acordo com um comunicado esta segunda-feira divulgado, “o Patriarcado de Lisboa teve conhecimento da criação de páginas e perfis falsos em redes sociais com fotografia e dados do Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério”.

“Trata-se de um uso ilícito da imagem e identidade do Patriarca de Lisboa. Estas páginas não são autênticas”, alerta a instituição.

Em esclarecimentos à Lusa, o diretor de comunicação do Patriarcado de Lisboa, o padre Ricardo Figueiredo, adiantou que foi alertado por um amigo no domingo, que recebeu um pedido de amizade na rede ‘Facebook’ de um perfil que se apresentava como se tratando do patriarca Rui Valério e que por ter estranhado a situação entrou em contacto com Ricardo Figueiredo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O patriarca Rui Valério não tem presença pessoal nas redes sociais, existindo apenas uma página oficial do Patriarcado de Lisboa no ‘Facebook’.

A denúncia às autoridades foi feita esta segunda-feira, estando o caso entregue à investigação criminal da Polícia de Segurança Pública (PSP), não havendo, até ao momento, conhecimento de denúncias de qualquer burla ou pagamento fraudulento feito com base num pedido da página falsa, a partir da qual, segundo o alerta que o padre Ricardo Figueiredo recebeu no domingo, eram feitos pedidos de donativos genéricos, sem especificar quantias ou objetivos para uso do dinheiro.

Segundo Ricardo Figueiredo, já foi feito um pedido à rede social para desativar a página, que na última consulta feita pelo diretor de comunicação do Patriarcado de Lisboa contava apenas com “19 amigos”.

O Patriarcado de Lisboa, que diz estar “em contacto com as autoridades competentes para denúncia do caso e tomada de todas as diligências no sentido de combater este tipo de fraude”, alerta para potenciais interações com esta página falsa e apela à denúncia de eventuais vítimas de fraude ou burla, se existirem, pedindo que entrem em contacto o mais rapidamente possível com a polícia.

Segundo o padre Ricardo Figueiredo, já anteriormente tinha sido detetada uma página falsa, também no ‘Facebook’, que foi prontamente denunciada e desativada pela rede social.