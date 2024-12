Um navio com bandeira dos Barbados, carregado de vidro, entrou na segunda-feira à tarde no porto comercial da Figueira da Foz com um rombo na proa e teve de ser estabilizado, disse à agência Lusa fonte da Capitania.

“Entrou muita água e o navio estava desequilibrado, mas esta tarde foi delineado um plano para corrigir a estabilidade, embora esteja atracado ao cais”, referiu o capitão Pedro Cervaens, da Capitania da Figueira da Foz.

O cargueiro Orko, de 65 mil toneladas, com 93,3 metros de comprimento, transporta vidro e tinha partido de um porto do sul de França com destino à Figueira da Foz e, posteriormente, a Inglaterra.

Segundo Pedro Cervaens, as operações para normalizar o navio, que incluem a reparação do rombo, com recurso a mergulhadores, vão durar entre dois e três dias.

A embarcação de grande porte está desequilibrada, estando situada mais a montante do rio e não impede o normal funcionamento do porto.

Os 12 tripulantes do navio, de nacionalidade turca, não sofrer am qualquer problema.

No porto da Figueira da Foz (distrito de Coimbra), em apoio às operações, estiveram os Bombeiros Sapadores e Voluntários com 11 operacionais e quatro viaturas, além dos meios portuários.