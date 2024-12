Numa só imagem, mil ou mais sentimentos que idealmente deveriam estar presentes na equipa. Já na sua zona técnica nos momentos que antecederam o pontapé inicial no Arsenal-Manchester United, Mikel Arteta foi até ao banco contrário e trocou um grande abraço com Ruben Amorim. O português estava descontraído, muito sorridente e, após trocar algumas palavras com o espanhol, colocou-se no limite do tracejado já perto da linha lateral para acompanhar aquele que seria o primeiro jogo grande na Premier League. Estava calmo dentro do possível no arranque, saiu calmo dentro do esperado no final da primeira parte, terminou tudo menos calmo o encontro. O que mudou? A eficácia nas bolas paradas, sobretudo nos cantos.

Globalmente, houve sempre mais Arsenal do que Manchester United em campo mas nem por isso se pode dizer que os visitados tenham beneficiado de grandes oportunidades de bola corrida até ao segundo golo que “encerrou” a questão do vencedor do clássico. Aliás, também os visitantes tiveram uma grande chance para fazerem o empate a meio da segunda parte… de canto. Se antes sobrou a imagem descontraída de Ruben Amorim, no final da partida o filme podia ser visto à luz de um canto do Arsenal já com o resultado em 2-0, com o português a baixar a cabeça sentado no banco quase evitando ver o que poderia sair dali.

Ruben amorim can’t handle Arsenal set pieces ???? pic.twitter.com/0V35gT4pei — 23☔️ (@teamibou23) December 4, 2024

34 jogos e 360 dias depois, Amorim sofreu não só a primeira derrota desde que chegou aos red devils mas também a primeira em quase um ano a contar para o Campeonato entre Sporting e United numa fase em que está ainda a “perceber” o plantel que tem em mãos, apostando num total de 22 jogadores apenas em quatro encontros com o lançamento do jovem central Leny Yono para os primeiros minutos da época.

Arsenal end Ruben Amorim's 34-game league unbeaten run, a streak that lasted over 360 days ???? pic.twitter.com/ccCeyov8YG — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 4, 2024

“Na primeira parte foi um jogo equilibrado, sem grandes oportunidades. Tivemos a bola, faltou-nos depois agressividade no último terço,mas também o jogo não teve grandes chances. A seguir ao intervalo, uma bola parada mudou completamente o jogo. Sabíamos que eles são muito perigosos mas também não temos espaço para treinar com o tempo que temos. Tentámos ao máximo mas eles em vantagem são uma equipa que sabe segurar o jogo, ganhar mais cantos, mais livres. Tornou-se complicado e acabámos por não conseguir dar a volta ao resultado”, resumiu na zona de entrevistas rápidas da DAZN, depois de ter feito companhia a todos os jogadores no momento de agradecer aos adeptos que viajaram até Londres.

ARSENAL VS MESTRE E APRENDIZ: Que balanço? ◉ O Arsenal defrontou numa semana o "aprendiz" (João Pereira) e o "mestre" (Rúben Amorim). Resultado à parte, como se comparam as radiografias estatísticas destes "testes"? Os resultados são curiosos: + Ambos permitiram exactamente as… pic.twitter.com/FiOIHSYN2r — GoalPoint (@_Goalpoint) December 4, 2024

“O que podemos melhorar? Tudo. A agressividade junto à baliza, a nossa capacidade de ter ainda mais bola, que hoje tivemos. Tivemos algumas saídas mas faltou-nos agressividade nesse momento. Queremos também melhorar as nossas bolas paradas, obviamente. Também tivemos as nossas oportunidades, principalmente de bola parada, mas não conseguimos. Foi essa a diferença. 22 jogadores em quatro jogos? Tentar vencer todos os jogos neste momento é impossível sem fazer uma rotação. Depois, eu tenho de conhecer os jogadores, tenho de percebê-los. Estamos a mudar de metodologia, corremos mais e eu tenho de poupar às vezes os jogadores porque não posso arriscar. É por isso que vamos rodando”, apontou Ruben Amorim.

????????????️ Rúben Amorim’s post match interview with MUTV after defeat to Corner FC

pic.twitter.com/AijLaObQK3 — Rúben Amorim’s Red Army (@RubensRedArmy_) December 4, 2024

“Tempestade? Conhecendo o futebol, sabendo que isto já aconteceu em várias fases, tendo também a experiência do Sporting, sabendo que o primeiro momento é sempre muito difícil, que passamos por momentos difíceis, que estamos a mudar muita coisa… Sabemos que vai demorar tempo mas as coisas até melhorarem podem, às vezes, piorar. Era por aí que queria ir antes do jogo”, concluiu, abordando a questão das tempestades que a equipa terá de enfrentar até chegar a um contexto em que atinja a bonança.