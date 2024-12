A Associação Portuguesa de Contribuintes (APC) considera “um erro” a atualização extraordinária de pensões aprovada no Parlamento, sob proposta do PS, que vai acrescentar 1,25 pontos percentuais à subida anual das reformas em 2025, de forma permanente, o que conduzirá a um aumento de 3,85% nas pensões mais baixas.

Numa posição da Associação, liderada por Filipe Charters de Azevedo, ao Observador, a APC realça que com essa decisão se quebra o contrato social de solidariedade intergeracional, já que, no seu entender, é uma decisão que penaliza os mais jovens. É uma medida que “tem um impacto permanente sobre as gerações mais novas“, e por isso considera que “esta atualização extraordinária é um erro. E não é feita em nosso nome: Não é feita em nome dos contribuintes e muito menos em nome dos mais jovens”. Diz mesmo que “rompe o contrato social no que à solidariedade intergeracional diz respeito, à coesão social e – sem dúvida – à coesão política”, atira.

Esse contrato social, que é citado, determina que haja uma distribuição de encargos e benefícios entre gerações. Mas para a APC, “com estas alterações, esta relação é gravemente comprometida. Os mais jovens, que já enfrentam maiores dificuldades de entrada no mercado de trabalho, salários médios mais baixos e uma menor previsibilidade na sua carreira contributiva, acabam por ver aumentar a carga que recai sobre os seus ombros. Este aumento é para sustentar pensões que, em muitos casos, superam aquilo que eles próprios poderão esperar receber no futuro”.

A atualização extraordinária ao implicar um agravamento na despesa estrutural da Segurança Social tende a aumentar responsabilidades sobre os mais novos a favor dos pensionistas. Em 2007 a alteração do método de apuramento das receitas leva a que os níveis de pensões distribuídos a quem trabalha ou que se reformou depois dessa data sejam diferentes dos anteriores. Foi uma alteração a pensar na sustentabilidade do sistema, mas a APC acredita que “colocou uma pressão injusta sobre os mais novos” e, por isso, “a atualização agora aprovada reforça essa pressão”. A folga que possa existir num ano nas contas da segurança social deve ser, no entender da associação, destinada à almofada para suportar as pensões futuras.

“Pagamentos adicionais aos que decorrem das fórmulas de cálculo que asseguram a sustentabilidade do sistema só são aceitáveis se forem pagos pelas gerações presentes – ou seja, devem ser pontuais e suportadas pelas receitas do Orçamento do Estado (não pelas receitas da Segurança Social)”, indica a associação.

A taxa de substituição entre o último salário e a primeira pensão é superior os 60%, mas segundo projeções da Comissão Europeia na década de 2050 será inferior a 40%.

Por outro lado, a APC alerta que nem esses 40% poderão estar garantidos face à evolução das responsabilidades da segurança social que poderá entrar em défices em 2050. E isso para a APC tem uma consequência: “Será necessário cortar as pensões. Com a proposta aprovada, o corte terá de ser maior. Perante este cenário de dificuldade financeira e de pressão sobre os mais novos é incompreensível que se aumente de forma estrutural a despesa da Segurança Social”.

Por isso, conclui a associação, “assegurar a sustentabilidade da Segurança Social, a longo prazo, é a principal responsabilidade de quem hoje gere o sistema, sendo a única forma de não defraudar a confiança de todos aqueles que hoje estão a descontar. A Segurança Social não pode ser gerida em torno de objetivos político-eleitorais”.

Para garantir a maior sustentabilidade do sistema de segurança social, a APC avança com algumas propostas nomeadamente a de “introdução de mecanismos de capitalização parcial para complementar o sistema de distribuição atual”, o “reforço das regras de atualização de pensões, alinhando-as ainda mais com o crescimento real da economia e com a capacidade contributiva das gerações ativas”, e o “plafonamento das pensões atuais, bem como a criação de um nível mínimo de dignidade”.