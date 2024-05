"As pessoas não têm noção de quanto vão perder quando chegarem à reforma", diz João Pratas, presidente da APFIPP

“Os reformados não fizeram bem as contas” e, agora, não podem colocar-se de fora de uma solução para o desequilíbrio da Segurança Social, diz João Pratas, presidente da APFIPP. Defendendo um plano para reduzir as pensões mais elevadas, muito gradualmente, João Pratas critica a atitude dos reformados que assumem uma atitude de intransigência por não quererem ouvir falar em cortes nas pensões, porque os “reformados também são responsáveis por isto, porque os reformados votam, somos todos responsáveis”.

“Nós votamos todos, de quatro em quatro anos, estamos sempre a votar, a responsabilidade é nossa. As pessoas mais velhas não podem pôr-se de lado e dizer que não têm nada a ver com o problema, porque têm”, afirma o presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento Pensões e Património (APFIPP).

Em entrevista ao Observador, o responsável afirma que os líderes políticos têm a “obrigação” de sensibilizar as pessoas para aquilo que irão perder quando se aposentarem, ao mesmo tempo que criam condições para que os cidadãos possam poupar e investir mais para preparar o futuro. “As pessoas não têm noção de quanto vão perder quando chegarem à reforma“, atira.

“Não está assegurado que quem hoje trabalha vá receber uma pensão adequada”

Dados da Comissão Europeia que saíram há poucos dias dizem que quem se reformou, por exemplo, em 2022 foi para casa com uma pensão que equivale a 69% do último salário, em média, ou seja, mais de dois terços. Porém, quem se reformar em 2050 vai ter até 38,5% do último salário, ou seja, pouco mais de um terço. Esta é uma realidade para a qual os portugueses, de um modo geral, estão despertos?

Penso que não, penso que não estão. Em parte porque nós temos um historial em Portugal de um sistema de segurança social que tem coberturas bastante elevadas em relação ao último salário. No fundo, estamos aqui a falar de uma coisa que é a taxa de “substituição”, que relaciona o último salário com a primeira pensão. Aquilo que resulta do documento que refere, que é o Ageing Report…

Um relatório sobre o envelhecimento e o impacto nos sistemas de segurança social…

É um relatório que é feito regularmente e vai sendo revisto. E o que nos diz é que nós estamos em Portugal num valor que atualmente já está em 64%, ou seja, a pessoa ganha mil no último ordenado e depois ganha 640 euros na primeira pensão. Em 2070 está previsto que esteja bastante abaixo de 40%, já se fala em 37%. Eu penso que as pessoas não têm a noção desta perda, o que leva a uma obrigação em termos de literacia financeira que as autoridades públicas devem ter. Esta diminuição da taxa de substituição é algo que tem vindo a ser acelerado nos países do Sul, mas que nos países da Europa central já está bastante baixo há muitos anos. Não é uma novidade em termos europeus. Em Portugal é que nós tínhamos uma taxa…

Mais elevada…

Mais elevada. Isto decorre, essencialmente, de uma mudança que foi feita no início do século, em 2001, porque se mudou o sistema de cálculo das pensões. O sistema de cálculo baseava-se nos 10 melhores anos dos últimos 15, ou seja, o momento mais alto da carreira contributiva das pessoas. E alterou-se para um regime em que passa a contar toda a carreira contributiva – portanto, é uma média que conta também com os anos em que a pessoa, em princípio, ganhou menos. Nós, neste momento, estamos num período transitório, porque para as pessoas que se inscreveram [na segurança social] antes da mudança do regime, em 2001, há um pendor que conta, ainda, em parte com o modo de cálculo anterior. Mas o sistema vai acabar por implicar a contagem de toda a carreira contributiva.