O internacional português Nani, que foi campeão da Europa por Portugal no Euro2016, anunciou este domingo o final da carreira de futebolista profissional, aos 38 anos, numa altura em que representava o Estrela da Amadora na I Liga.

“Como todos vocês sabem, tudo tem um fim. Neste momento, tomei a iniciativa de tomar uma decisão muito importante, se calhar a mais importante da minha vida profissional, de deixar de jogar como profissional”, declarou o extremo, num vídeo publicado nas redes sociais.

O extremo formado no Sporting foi 112 vezes internacional ‘AA’ por Portugal (24 golos), por quem conquistou o Euro2016, e depois de despontar nos ‘leões’, a que voltaria duas outras vezes, teve como ponto alto da carreira os sete anos no Manchester United (42 golo em 230 jogos), pelo qual foi campeão europeu em 2007/08.

Também o Estrela, pelo qual marcou um golo e fez 10 jogos, confirmou o fim da carreira do extremo, que contratou no último defeso, e consequente “rescisão de contrato por mútuo acordo”, lembrando “uma figura exemplar que sempre elevou, pelo mundo fora, o bom nome da cidade e as cores do país”.