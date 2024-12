O Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, falhou, esta quarta-feira, a passagem às meias-finais da Taça Intercontinental de futebol, ao perder por 3-0 com os mexicanos do Pachuca, em Doha.

Apenas três dias após se ter sagrado campeão brasileiro, o conjunto carioca foi derrotado no Estádio 974 com golos do marroquino Oussama Idrissi (50 minutos), do colombiano Nelson Deossa (66) e do venezuelano Salomon Rondón (80).

O “Fogão” fica, assim, afastado da competição antecessora do renovado Campeonato do Mundo de clubes, que vai decorrer em junho e julho de 2025, nos Estados Unidos, e em que o clube brasileiro também irá participar.

Na próxima ronda, o Pachuca, que estará igualmente presente no Mundial de clubes, vai defrontar os egípcios do Al Ahly, que em outubro tinham batido o Al Ain (3-0), dos Emirados Árabes Unidos.

O vencedor desse encontro, agendado para sábado, vai encontrar na final os espanhóis do Real Madrid, campeões europeus que tiveram acesso direto à final da Interncontinental.