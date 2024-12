O ex-secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa vai manter-se no Comité Central do partido, de acordo com a lista que vai a votos no 22.º Congresso do partido, que consagra uma direção com menos membros e mais jovem.

De acordo com a lista publicada no Avante!, jornal oficial do PCP, o Comité Central do PCP passará a ter uma ligeira redução nos membros, passando dos atuais 128 para 125.

No total, vão entrar 25 novos membros no Comité Central e sair 28, entre os quais a ex-deputada comunista Alma Rivera, que deixou a bancada parlamentar do partido nas últimas legislativas ao não conseguir a eleição enquanto cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Évora.

Entre os membros do Comité Central que integram órgãos executivos do PCP (Comissão Política ou Secretariado), os únicos que vão deixar a direção comunista são Armindo Miranda e João Dias Coelho (ambos da Comissão Política), mantendo-se todos os restantes, o que parece sugerir uma continuidade no ‘núcleo duro’ da direção comunista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O antigo secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa – que, em entrevista à Rádio Renascença divulgada esta segunda-feira tinha dito que esperava dedicar-se a partir de agora a uma tarefa “mais ligeirinha” – irá manter-se no Comité Central, caso esta proposta seja aprovada no Congresso. Com 77 anos, será o membro mais velho do Comité Central.

Também o eurodeputado João Oliveira, o vereador e ex-candidato presidencial João Ferreira, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, o deputado António Filipe, o ex-vereador de Loures Bernardino Soares, e o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, estão entre os 100 membros que se irão manter no órgão máximo do PCP entre congressos, de acordo com esta lista.

Entre os 25 novos membros, consta Tânia Mateus, técnica superior de 45 anos, que, em outubro, assumiu temporariamente o cargo de deputada na Assembleia da República, em substituição de Paulo Raimundo, que tinha interrompido o seu mandato para usufruir da licença de paternidade.

Em termos demográficos, a nova direção comunista será ligeiramente mais jovem, com a média de idades a baixar dos atuais 49 anos para 48. Essa redução deve-se a um aumento do número de membros até aos 30 anos (que passam de seis para oito) e, sobretudo, a uma redução no número de dirigentes com mais de 60 anos (passam de 31 para 24).

Já relativamente à paridade de género, o Comité Central passará a ter 37 mulheres – contra as 35 atuais -, o que se traduz num aumento da proporção, com 29,6% dos membros a serem mulheres (atualmente eram 27,3%). Este aumento deve-se ao facto de a maior parte dos novos membros (13 entre os 25) serem mulheres.

No Avante, lê-se que esta lista foi aprovada numa reunião do Comité Central que se realizou no fim de semana e será agora submetida à votação no 22.º Congresso do PCP.

A lista consagra assim os critérios definidos pelo Comité Central do PCP nas Teses/Projeto de Resolução Política para a próxima direção comunista: mais pequena, com mais jovens e mulheres.

Em entrevista à agência Lusa no início deste mês, Paulo Raimundo tinha antecipado que iria haver uma “redução ligeira” do número de membros do Comité Central, com vista sobretudo a agilizar o funcionamento do órgão e tornar as suas reuniões mais operacionais.

Relativamente ao número de mulheres, Paulo Raimundo também tinha referido que iria aumentar, mas admitiu que o partido não iria conseguir atingir a taxa que deseja, designadamente garantir que a proporção de mulheres na direção corresponde à da generalidade dos membros do partido, de 33%.